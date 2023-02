Meilleurs milieux de terrain en Europe : Bennacar dans la cour des grands

Dans un classement des meilleurs milieux de terrain que le site français « 90min » a établi, l’international algérien, Ismail Bennacer se trouve parmi les meilleurs de l’Europe.

En effet, le milieu de terrain de l’équipe d’Algérie partage le cercle des 30 milieux de terrain les plus prolifiques en 2023 avec des noms prestigieux les uns que les autres.

Héritant de la 28e place de ce classement de Top 30 des meilleurs milieux de terrain des championnats européens en 2023, le Fennec confirme sa place incontestée dans le gratin du vieux continent.

Le site français qualifie Bennacer de « L’un des artisans de la remontée de l’AC Milan ces dernières années » des mots qui illustrent le rôle capital qu’occupe Bennacer dans le schéma des Diables Milanais.

« Ismaël Bennacer est devenu une référence au milieu de terrain dans deux domaines : la récupération haute et les relances en transition rapide. » ajoute le site ‘’ 90min’’ dans sa description.

Dans ce classement prestigieux des meilleurs milieux de terrain d’Europe, on trouve le belge, Kevin De Bruyne, joueur de Manchester City, à la tête du podium. Le deux autres marches sont partagées par, et Joshua Kimmich du Bayern Munich, et Martin Odegaard, capitaine d’Arsenal.

Le même classement inclus des prodigues tels que Pedri (FC Barcelone, son coéquipier, Pablo Gavira, alias Gavi, Luka Modric, Toni Kroos et autres noms qui font le bonheur de l’entre jeu de leurs équipes.

20e anniversaire de la fondation caritative de l’AC Milan : Bennacer star de l’événement

Lors de la cérémonie de la 20e anniversaire de la création de l’association caritative de l’AC Milan, l’international algérien, Ismail Bennacer, a été l’une des stars de l’événement.



Élégant à l’occasion de cet événement, le milieu de terrain algérien a été salué par ses fans sur les réseaux sociaux.

