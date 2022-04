Meilleurs joueurs africains : Salah devance Mahrez

Véritable violon d’Ingres des médias, le football africain attire davantage d’attention ces temps-ci. De par le calendrier de plus en plus chargé des sélections africaines et l’engouement qui accompagne les matchs en terre africaine, le ballon rond en Afrique prend une place incontournable dans la mosaïque du football international malgré nombre de polémiques. Le site français football.fr a décidé d’explorer les monuments actuels du foot continental en dressant un classement des meilleurs joueurs africains du siècle courant.

Inattendu, car la carrière de la majorité des joueurs retenus n’a pas touché à son terme, le classement du site spécialisé n’a cependant pas été très surprenant. Le capitaine de l’équipe d’Algérie, Riyad Mahrez, a hérité d’une place pour le moins décevante vu ses performances irrégulières. Tantôt décisif, tantôt invisible, l’ailier de Manchester City a été mis sur la 7ᵉ marche du classement des meilleurs joueurs africains.

Le site français s’est montré rigoureux et n’a pas caché son étonnement de constater que le palmarès de Mahrez n’a pas été suffisant pour espérer remporter une place plus haut dans ce TOP 10. Ce dernier a été inauguré par l’actuel attaquant du FC Barcelone, le Gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang.

Le Sénégalais, El-Hadji Diouf et le Togolais, Emmanuel Adebayor ont complété les deux marches qui précèdent à la place de l’ailier des Fennecs. Plus haut dans le classement, le site français a tranché sur la question des deux rivalités qui ont caractérisé le football africain lors des deux décennies précédentes. Et c’est le Sénégalais Sadio Mané qui a eu la main haute dans ce qui semble être le duel inévitable avec son coéquipier Mohamed Salah. Mais ce dernier a logiquement remporté l’autre duel sur la scène du football arabe en étant 2 marches plus au-dessus de l’international algérien, Riyad Mahrez.

Finalement, le site footballistique a préféré mettre l’ancien attaquant Camerounais et actuel président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o sur le toit du football continental, dépassant, ainsi, la légende du football Ivoirien, Didier Drogba.

Mahrez, de plus en plus problématique ?

Les performances de l’ailier algérien semblent prendre un tournant inopiné. Montage russe, le rendement du natif de Sarcelles a été étonnamment inconstant lors du mois de mars. Véritable métronome en Angleterre, le champion d’Afrique 2019 n’a pas réussi à étoffer son palmarès avec les verts depuis ce sacre.

Déception après déception, Riyad Mahrez est méconnaissable avec l’équipe d’Algérie. Son statut de capitaine d’équipe et joueur phare de la sélection attire forcément les projecteurs sur ses performances individuelles avec la sélection nationale. Ces comparaisons ne s’arrêtent pas sur ce dernier point. Les prestations de Mahrez sont juxtaposées à celles de ses homologues africains jouant en Premier League.

Cette place dans le classement du site français devrait donner une idée sur l’avancement de la carrière de l’international algérien. Mahrez serait dans l’obligation de monter un autre visage avec l’équipe d’Algérie s’il décide de continuer l’aventure avec les verts afin d’inscrire son nom dans l’histoire du football africain.