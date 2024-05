Meilleurs influenceurs LinkedIn en 2024 : Khoubaib Kouas dans le top 20 arabe

LinkedIn avec Favikon ont établi un classement des 20 meilleurs créateurs de contenus, au monde arabe, sur ce réseau social qui contribuent efficacement à informer les internautes comme jamais auparavant. Un guide qui permet aussi d’orienter les nouveaux arrivants sur LinkedIn.

Pour ce faire, Favikon s’est basé sur des données fiables de LinkedIn pour classer ces créateurs de contenus dans divers domaines. Ce classement est, aussi, basé sur le score obtenu par chaque influenceur, en fonction de ses performances sur ses réseaux sociaux.

Qui est le meilleur influenceur arabe sur LinkedIn ?

Le titre du meilleur influenceur arabe, sur LinkedIn, revient à Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Premier ministre et souverain de Dubaï. Et ce, grâce à un score LinkedIn de 52/100 et un total de 2112 points, ce qui lui a parmi de se présenter comme un créateur influent dans le domaine des affaires mondiales et de la diplomatie (cliquer ici pour consulter le classement complet).

Le podium des meilleurs créateurs de contenus, au monde arabe, se poursuit avec le Youtubeur jordanien Ahmed Aburob, qui arrive en 2ᵉ place, et le prince héritier de Dubaï, en l’occurrence HH Sheikh Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, en 3ᵉ place.

Dans cette liste de LinkedIn, figure le nom d’un influenceur algérien, connu sur les réseaux sociaux pour ses vidéos de voyages. Il s’agit de Khoubaib Kouas, présent sur les médias sociaux sous le nom de Khoubai.

Khoubaib Kouas, 6ᵉ meilleur influenceur arabe sur LinkedIn en 2024

En effet, Khoubaib Khouas arrive en 6ᵉ position de ce TOP 20 des influenceurs LinkedIn. Créateur de contenus de voyage et d’aventure, Khoubaib est connu pour ses multiples vidéos de voyages inspirants à travers le monde. Passionné de la narration, il a exploré plus de 48 pays dans les quatre coins du monde.

Khoubaib partage des vidéos et des photographies captivantes pour documenter ses voyages, ce qui a permis de figurer dans un précédent classement des “30 Under 30” de Forbes. Grâce à un contenu percutant, l’influence de Khoubaib atteint des millions d’internautes.

À LIRE AUSSI :

>> Khoubaib Kouas, le Youtubeur algérien dans les “30 under 30” de Forbes Middle East

>> Digital Creators Awards 2023 : Khoubai élu meilleur créateur de contenu tourisme