Meilleurs endroits pour acheter un immobilier à Mersin, Turquie

Mersin, l’étoile montante de la Méditerranée, garde sa place dans l’agenda des investisseurs, grâce à son large éventail de commodités sociales, de niveau de vie et de potentiel d’investissement. Nous avons préparé un examen approfondi de la ville pour ceux qui envisagent d’investir dans un immobilier à vendre à Mersin, Turquie. Lisez la suite!

Pourquoi Mersin pour l’investissement immobilier?

Si nous commençons par un bref aperçu de la ville, Mersin est située dans le sud de la Turquie et est une ville méditerranéenne. En termes de population, c’est la 11ème plus grande ville de Turquie. Son port est ce qui la distingue des autres villes.

Le port de Mersin est le point commercial le plus important non seulement de la Turquie mais aussi de la Méditerranée Orientale, avec sa situation géographique, sa capacité, son important flux de camions et son chemin de fer. Si vous demandez comment cette situation affecte les biens immobiliers à vendre à Mersin, Turquie, la réponse est simple.

Le centre du commerce signifie le point focal des gens d’affaires. Dans une telle ville avec une main-d’œuvre importante, le besoin en logements sera également élevé. Dans un tel cas, la valeur des biens immobiliers augmente également.

Outre la richesse de son environnement économique, Mersin est appréciée pour sa mer et ses monuments historiques. C’est pourquoi c’est l’un des premiers choix tant pour le tourisme d’affaires que pour le tourisme culturel et estival. Vous pouvez à la fois vivre une vie de vacances dans une belle ville méditerranéenne et gagner un revenu locatif régulier en louant votre immobilier à court ou à long terme.

Pour résumer, Mersin s’impose comme une alternative exceptionnelle pour la vie et les affaires. C’est une ville à privilégier pour les achats immobiliers, du fait de son potentiel de retour sur investissement élevé.

Les prix de l’immobilier à Mersin, Turquie sont-ils abordables ?

Cela dépend de la région où vous l’achetez, mais les prix sont raisonnables par rapport à ceux des villes voisines. Les prix de l’immobilier en Turquie, Mersin ont augmenté de 5,17% au cours du dernier mois, ce qui est un record significatif.

Ainsi, dans l’indice immobilier et le rapport régional de 2023, le prix moyen d’un immobilier de 100 m² à Mersin se situe entre 1 million de TL et 2 millions de TL. (entre 40000 EUR et 80000 EUR)

Les régions les plus avantageuses pour acheter un immobilier à Mersin, Turquie

Certains districts de Mersin, qui compte 13 districts en tout, sont plus favorables à l’investissement immobilier que d’autres. Voici les districts les plus avantageux et leurs caractéristiques:

Erdemli

Erdemli est l’un des districts centraux de Mersin, situé à environ 60 km du centre-ville. Les bus et les véhicules privés constituent les modes de transport les plus efficaces vers Erdemli.

Tout au long de l’histoire, Erdemli a été gouverné par divers empires. En conséquence, il abrite de nombreuses structures et sites historiques. Les lieux historiques et touristiques notables d’Erdemli incluent le Château de Korykos Kara, Kız Kalesi (Château de la Jeune Fille), les Ruines de Kanyteleis et la Ville Antique de Sebaste.

De plus, les plus belles plages de Mersin se trouvent à Erdemli. C’est pourquoi les visiteurs et les résidents sont attirés par la belle vue sur la mer et l’accès pratique à la plage. Il existe une variété d’appartements avec vue sur la mer à vendre à Erdemli, offrant de bonnes affaires aux acheteurs.

Mezitli

Mezitli est situé sur la côte méditerranéenne. Vous pouvez passer une vie calme et joyeuse avec vos

proches ici, qui est également riche en beauté scénique et toutes les commodités du centre-ville y sont disponibles. Il possède de nombreux sites historiques uniques, tels que la Ville Antique de Soloi, le Château de Fındıkpnar, le Château de Kaleburnu, le Château de Kuzucubelen et le Bazar d’Ulu.

Mezitli offre à ses résidents une vie de luxe. En tant que l’un des districts centraux de Mersin, il abrite de multiples complexes résidentiels luxueux et des biens immobiliers commerciaux avec un potentiel d’investissement important.

Yenişehir

Il est relativement simple de se rendre à Yenişehir, qui se trouve à environ 25 km du centre-ville de Mersin, en utilisant un véhicule privé, un taxi ou un bus. C’est aussi la région avec la plus forte concentration d’établissements d’enseignement et de santé avec 22 facultés universitaires, collèges privés, hôpitaux avancés et centres médicaux.

En raison de la forte densité de population de la région, les besoins en logements sont importants. En conséquence, c’est l’un des meilleurs endroits pour investir. Cette zone comprend également Mersin Marina dans laquelle vous pouvez trouver de nombreux immobiliers avec vue sur la mer.

Tarsus (Tarse)

En tant que l’une des plus anciennes colonies du monde et presque aussi ancienne que l’histoire humaine, Tarse a été la ville natale de nombreuses civilisations. C’était aussi l’un des itinéraires de la Route de la Soie historique.

Grâce à sa riche culture et à sa longue histoire, le district attire plus l’attention du secteur touristique que les autres districts de Mersin. Par conséquent, en termes de tourisme de patrimoine et de nature, c’est l’une des régions les plus privilégiées pour les achats immobiliers à Mersin.

Akdeniz

Situé à 10 km du centre-ville, c’est l’un des meilleurs endroits de la ville pour investir dans le commerce car le port de Mersin s’y trouve. Par conséquent, il existe de nombreuses entreprises nationales et étrangères dans la région.

Akdeniz est également l’un des districts les plus importants de Mersin, car il comprend des cabinets d’avocats, la plupart des départements d’État, le gouvernorat de Mersin et la Mairie de Mersin. Le marché du logement ici est donc toujours en demande et il est très facile de louer un immobilier.

