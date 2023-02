Meilleurs championnats au monde 2022: quel classement pour l’Algérie ?

Le championnat algérien de Ligue 1 Mobilis est le deuxième meilleur championnat en Afrique de l’année 2022. C’est ce que nous avons appris de la fédération internationale de l’histoire et des statistiques. Le championnat local est à la 20e place au classement mondial.

La fédération internationale de l’histoire et des statistiques (IFFHS) a établi le classement annuel des championnats du monde entier. Le championnat algérien, la Ligue 1 Mobilis, est en deuxième position en Afrique derrière le championnat égyptien. Ce dernier, préserve sa place en tête depuis 2020.

Il faut dire que les championnats de l’Afrique du nord ont dominé le TOP 10 de ledit classement. En effet, les championnats égyptien et algérien sont suivis de ceux du Maroc (3e en Afrique, 24e mondial) et du Soudan (4e en Afrique, 33e mondial). Le championnat tanzanien s’est hissé vers la 5e position en Afrique et 52e mondiale, alors que le championnat d’Angola s’est classé 6e en Afrique et 60e mondial. Le championnat de la Tunisie (8e en Afrique – 68e mondial), du Nigéria (Super-League) (9e en Afrique et 77e mondiale), et enfin de la Zambie (10e en Afrique, 79e mondial) complètent le TOP 10.

Quel est le meilleur championnat au monde ?

Le championnat brésilien « Brasileirão Assaí » est le meilleure au monde et ce, pour la deuxième fois de l’histoire du classement annuel IFFHS lancé depuis 1991. Il est suivi de la Premier League anglaise. Cette dernière figure en deuxième position pour la cinquième fois en 6 ans (1ère en 2019).

La Liga espagnole, qui gagne une place, devance la Bundesliga (8e en 2021), tandis que la Serie A italienne perd 2 rangs et devance la Ligue 1 Uber Eats française. La portugaise Primeira Liga est 7e devant l’Eredivisie néerlandaise et la Primera division d’Argentine. Enfin la Division Profesional du Paraguay complète le TOP 10.

Quant au championnat algérien Ligue 1 Mobilis, il se positionne à la 20e place au classement mondial. Il est meilleur, selon l’IFFHS, que certains championnats européens, entre autres, le Croate, le Grec, le Polonais ou encore le Suisse et le Suédois.