Meilleurs buteurs arabes 2023 : la FIFA encense Slimani

L’international algérien, Islam Slimani, inscrit son nom dans la légende du football arabe. De par son rang de buteur historique de l’équipe d’Algérie avec 41 réalisations, Slimani s’accorde une place de prestige dans l’histoire des buteurs arabes en activité.

Ainsi, dans un classement récent, la Fédération Internationale de Football a honoré les meilleurs buteurs arabes des sélections encore en activité. Outre ce dernier critère, ce classement de la FIFA prend en compte uniquement les meilleurs buteurs par sélection.

Composé de 6 marches, l’international algérien, Islam Slimani, a hérité de la 3e place dernière l’attaquant émirati, Ali Mabkhout et ses 80 buts en sélection ; et Mohamed Salah, auteur de 51 buts avec la sélection égyptienne. L’attaquant algérien a eu droit à un éloge puisque la FIFA l’a gratifié de l’expression, » Slimani, ce guerrier qui ne se trompe pas devant les cages « .

La suite du classement a inclus l’attaquant saoudien et buteur face à l’Argentine en Coupe du monde 2022, Salem Al-Dawsari qui compte 21 buts à son actif. Hakim Ziyech et Youssef Msakni ont hérité, respectivement, de la 5e et 6e place du classement de la FIFA des meilleurs buteurs arabes en activité.

À noter que le classement pouvait inclure Riyad Mahrez qui compte 29 buts à son actif avec l’équipe d’Algérie. Or, la FIFA a préféré prendre le meilleur buteur de chaque sélection pour une vue globale plus représentative.

قائمة الهدافين العرب المعاصرين على الصعيد الدولي 📜 علي مبخوث يتصدر القائمة 🔝🇦🇪 صلاح يدون اسمه في تاريخ الفراعنة 👑🇪🇬 أما سليماني فمُحارب لا يُخطئ الهدف 🫡🇩🇿 pic.twitter.com/2PkG9Q0tyv — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) April 1, 2023

La Ligue amateure algérienne en streaming : la FIFA honore le football de l’ombre

Suivant sa volonté de promouvoir le football amateur à travers le monde, la fédération internationale de football, FIFA, s’apprête à accueillir le football amateur algérien sur sa nouvelle plateforme de streaming. En effet, après la signature du partenariat FAF – FIFA +, les matchs du championnat amateur algérien seront retransmis sur la plateforme de la Fédération Internationale de Football, FIFA+.

Une aubaine pour les supporters des petits clubs de l’antichambre du football national qui ne cessent de vibrer de passion pour leurs équipes en dépit de la catégorie dans laquelle elles évoluent.

Via un communiqué publié sur son site internet, la fédération algérienne de football a annoncé que la 23e journée du championnat amateur algérien, LNFA, sera retransmis sur la plateforme FIFA Plus, « Dans le cadre du partenariat FAF – FIFA +, la Fédération algérienne de football a le plaisir d’annoncer que des rencontres de la 23ᵉ journée de la Ligue nationale de football amateur (LNFA) seront en live sur la plateforme de la FIFA. » dit le communiqué de la FAF avant d’indiquer le lien pour suivre les rencontres (sur le site de FIFA+) en affirmant que ces matchs seront en direct et gratuitement sur FIFA+, application disponible pour iOS et Android.

Selon les termes de l’accord entre la fédération algérienne de football et la FIFA, la Ligue Nationale du Football Amateur, LNFA, va recevoir 40% des bénéfices générés sur la plateforme FIFA + pour la retransmission des matchs du championnat amateur algérien.