Meilleurs avions de chasse en Afrique : l’armée algérienne se démarque

Le magazine spécialisé Military Watch a mis en avant les chasseurs lourds algériens Su-30MKA. Et ce, après les images diffusées à l’issue d’un exercice militaire effectué par l’armée algérienne.

Dans son article, Military Watch est revenu sur l’exercice récemment effectué par l’armée algérienne et a mis la lumière sur les chasseurs lourds Su-30MKA utilisés par l’armée de l’air de notre pays. Lors de son exercice, « l’armée a déployé des missiles de croisière Kh-31P contre des cibles émettant des radiations simulées » ; a fait savoir la même source.

Dans ce même sens, le magazine spécialisé dans le domaine militaire n’a pas manqué de noter le fait que l’exercice de l’armée nationale « intervient en marge d’un contexte marqué par de fortes tensions avec l’Espagne et le Maroc ». Rajoutant qu’il « fait suite à des exercices menés dans la région par les États-Unis en 2021 ; considérant qu’ils simulaient des attaques contre des cibles algériennes ».

Quelles sont les caractéristiques du Su-30MKA ?

Selon Military Watch, « l’armée algérienne est la plus capable et de loin la mieux financée d’Afrique ». En effet, le même magazine a estimé que le Su-30MKA constitue « la colonne vertébrale de la flotte de l’armée » ; révélant que cette dernière « compte environ 60 chasseurs en service ; et devrait atteindre plus de 70 chasseurs une fois les commandes en cours exécutées ».

Ainsi, Military Watch a expliqué le fait que modèle utilisé en Algérie est un variant du modèle Su-30. Ce dernier a été « développé pour intégrer les technologies du Su-37 de supériorité aérienne ; ce qui lui permet de bénéficier d’une endurance très élevée et même de placer des cibles bien à portée dans une grande partie de l’Europe ».

« Le chasseur algérien est capable d’opérer à des altitudes très élevées au-dessus de la limite d’Armstrong. De plus, il transporte l’un des plus grands radars de tous les chasseurs au monde et bénéficie de niveaux de maniabilité avec peu de rivaux » ; a encore révélé Military Watch à propos du Su-30MKA.

« De construction russe, cet avion est bien adapté pour protéger le plus grand espace aérien d’Afrique ». D’ailleurs, la même source a noté le fait que « ce modèle concurrence le chasseur français Rafale ; plus léger et beaucoup plus court de portée que le chasseur algérien ».

« L’armée de l’air égyptienne n’ayant pas encore pris livraison des chasseurs Su-35S commandés à la Russie ; le chasseur algérien Su-30MKA est le chasseur le plus performant d’Afrique », a conclu Military Watch.