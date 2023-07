Meilleurs ailiers au monde : quel classement pour Riyad Mahrez ?

Riyad Mahrez fait partie des meilleurs joueurs à son poste au monde. Le capitaine des Verts figure dans le top 10 des meilleurs ailiers dans les cinq grands championnats européens, selon un classement établi par « ESPN ».

Malgré son statut de remplaçant à Manchester City, Riyad Mahrez a fait une bonne saison. Ses statistiques plaident, d’ailleurs, en sa faveur, avec 15 buts et 13 passes décisives en 47 matchs joués, toutes compétitions confondues.

On peut dire que l’international algérien fait partie des meilleurs joueurs à son poste. En effet, son nom figure dans le top 10 des meilleurs ailiers qui évoluent dans les cinq grands championnats européens.

Mahrez vient en 6ᵉ position

Selon une liste établie par la chaine sportive américaine « ESPN », Riyad Mahrez vient en 6ᵉ position comme meilleur ailier au monde. Il devance même certaines stars mondiales comme Kingsley Coman (France, Bayern Munich), Rodrygo (Brésil, Real Madrid) ou encore son coéquipier à Man City Phil Foden.

« Ce fut une saison paradoxale pour Mahrez. Il a terminé l’année avec 15 buts toutes compétitions confondues, le deuxième meilleur total à Manchester City derrière Haaland (et à égalité avec Foden et Julian Alvarez). Mahrez s’est illustré lors de certains matchs clés dans la quête du triplé (un but contre le RB Leipzig, deux passes décisives contre Leeds United, deux buts et une passe décisive contre Tottenham Hotspur), mais il a perdu sa place dans le onze de départ pour la majeure partie de la deuxième moitié de la saison ». A écrit ESPN.

Il est à noter que Bukayo Saka (Angleterre, Arsenal) a été choisi meilleur ailier au monde. Il est suivit de Kvicha Kvaratskhela (Georgie, SSC Naples) et enfin Jack Grealish (Angleterre, Man City) pour compléter le podium. Juste avant Riyad Mahrez, on voit Ousmane Dembélé (France, FC Barcelone) et Gabriel Martinelli (Brésil, Arsenal).