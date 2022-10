Meilleures universités 2023 : Sétif intègre le top 500 mondial

Chaque année, le Times Higher Éducation établit un classement des meilleures universités dans le monde. En effet, en mettant l’accent sur la mission de recherche, le Times Higher Education, en collaboration avec Thomson Reuters et Elsevier, classe les 1799 meilleures universités dans 104 pays et région différentes.

En plus de la recherche, ce classement se focalise également sur l’impact, mais aussi sur l’enseignement. Au nombre des critères de sélection, on cite le taux d’internationalisation du personnel et des étudiants, les revues par pairs, ainsi que l’encadrement des étudiants. Le 12 octobre dernier, Times Higher Education a fait part de son dernier classement qui compte les meilleures universités au monde.

L’université de Sétif intègre le top 500 du classement de Times Higher Education

Dans ce classement, le pays le plus représenté est les États-Unis d’Amérique, avec, notamment, 177 universités. Et 58 établissements figurant dans le top 200 des meilleures universités. Par ailleurs, les trois places du podium appartiennent à l’université d’Oxford en première position, en deuxième l’université de Harvard, et celle de Cambridge, en dernière marche du podium des meilleures universités au monde.

En ce qui concerne le continent africain, ce dernier figure dans le classement de Times Higher éducation, avec 97 universités, contre 71 de la dernière édition. Les pays présents dans ce classement sont les suivants : l’Égypte, l’Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, le Ghana … L’Algérie figure également dans le top 1799 du Times Higher Education, avec treize universités en son compte.

Cependant, sur ces treize établissements, uniquement une seule figure dans le top 500 de ce classement. Il s’agit bel et bien de l’université Ferhat Abbas de Sétif 1 qui se positionne dans la tranche 401 – 500 des meilleures universités. L’an dernier, cette université était parmi les top 600 de ce classement.

Par ailleurs, l’université de Guelma mais aussi celle d’Oran figurent dans la tranche de 1201 – 1500. Les autres universités algériennes font partie de la tranche 1500 et plus. En revanche, le Times Higher éducation classe également 11 universités dans la catégorie « Rapporteur », qui concerne les établissements qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité de ce classement.