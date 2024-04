Meilleures spécialités de la Street Food : la Garantita se hisse dans le top 20 mondial

La diversité des traditions et de la culture en Algérie se ressent aussi au niveau de sa cuisine. Riche en saveurs, en recette et en mets, la cuisine traditionnelle poursuit son déploiement à l’international pour s’offrir une place dans de nombreux classements.

Aujourd’hui, c’est un plat emblématique d’Oran qui s’est démarqué dans un top 100 des meilleures spécialités de la street food, au monde.

Dans un nouveau classement du site spécialisé dans les conseils culinaires, TasteAtlas, cité par World of Statistics, le titre du meilleur plat de street food, a été attribué au Siomay, une spécialité indonésienne qui se présente sous forme d’une boulette de poisson, servie dans une sauce arachide.

Dans cette liste des meilleurs plats de la street food, l’Algérie a réussi à décrocher la 20ᵉ place de ce classement de TasteAtlas, grâce à une recette emblématique, la Garantita. Cette recette à base de farine de pois chiches qui ressemble à un flan est un incontournable des repas sur le pouce.

Appelé Garantita à Alger, son nom devient Karantika à Oran, à l’ouest de l’Algérie. Son prix le rend attractif pour les employés de l’administration, pour les travailleurs journaliers, mais aussi pour les étudiants et les écoliers.

