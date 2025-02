Meilleures spécialités africaines en 2025 : la cuisine algérienne rafle la mise

Le site de voyage et de gastronomie TasteAtlas a mis à jour son classement des 100 meilleurs plats d’Afrique. La cuisine algérienne, en tête de cette liste, confirme sa position de leader des cuisines africaines et arabes.

TasteAtlas est un guide de voyage en ligne qui se spécialise dans les cuisines et les plats traditionnels du monde entier. Il offre des informations sur les plats locaux, les ingrédients et les recettes les plus populaires et publie régulièrement des classements des meilleurs plats et les spécialités les plus notées.

À LIRE AUSSI : Succès algérien à Gastro Alanya 2025 : les pâtisseries traditionnelles séduisent en Turquie

La Garantita domine le classement des 100 meilleurs plats d’Afrique en 2025

L’encyclopédie culinaire revient dans une nouvelle mise à jour pour dévoiler une nouvelle liste des meilleurs plats du continent africain. En tête de ce classement se distingue une célèbre spécialité de la street food algérienne, la Garantita.

Avec un score de 4.7/5, la Garantita décroche la première place et séduit les lecteurs les plus gourmands de TasteAtlas. Sur le pouce ou sur un plateau, ce flan à base de farine de pois chiches ne se démode pas malgré le développement des spécialités de la street food.

En deuxième position de ce podium, le guide culinaire place le Beyaynetu, qui est un plat éthiopien, souvent savouré avec une variété d’ingrédients. La troisième place revient, par ailleurs, au Shawarma égyptien, qui a obtenu la note de 4.6/5.

Makrout Ellouz et les Mhajeb complètent le top 10 de TasteAtlas

En quatrième place de ce nouveau classement des plats d’Afrique, on retrouve le Makrout Ellouz, déjà élu meilleur gâteau par le guide culinaire. Servi avec une tasse de thé ou un café, ce gâteau est un incontournable de la table algérienne lors des fêtes et des réunions de famille.

Par ailleurs, ce classement se poursuit avec Sfinz de la Libye en 5ᵉ place, Rfissa du Maroc en 6ᵉ et la recette égyptienne de la Kunafah au 7ᵉ rang africain. TasteAtlas a choisi de placer la Maakouda de la cuisine marocaine à la 8ᵉ place de sa liste et les Mhajeb algériennes en 9ᵉ position. Cette dernière a obtenu un score de 4.5/5 grâce au vote des lecteurs de cette encyclopédie culinaire.

Le top 10 des meilleurs plats africains en 2025, mis à jour en ce mois de février, se complète par la recette tunisienne de la salade Mechouia, un plat apprécié en été et qui accompagne de nombreux plats sur la table maghrébine.

Pour rappel, dans le classement annuel des meilleures cuisines, sorti en décembre 2024, la cuisine algérienne a triomphé en Afrique et dans le monde arabe.

À LIRE AUSSI : Nouveau triomphe pour la cuisine algérienne : 2 spécialités s’imposent sur la table de TasteAtlas