Meilleures soupes au monde : Chorba Frik se démarque

Somptueuse, délicieuse et exquise sous ses différents aspects. Bien que les recettes différent d’une région à l’autre, la Chorba Frik demeure incontestablement la reine des soupes en Algérie, mais aussi en Libye et en Tunisie.

Aujourd’hui, ce plat traditionnel qui décore, on ne peut plus élégant, la table algérienne surtout au mois sacré de Ramadan et les grandes fêtes et cérémonies vient d’obtenir, enfin, la valeur qu’il mérite.

Dans son livre « Soup: A Global History », Janet Clarkson a jeté son dévolu sur les soupes traditionnelles de différents pays avant de classer certaines dans le top 20 des meilleures soupes au monde plongeant ainsi les lecteurs dans l’univers d’une cuisine séculaire toujours attrayante et succulente.

Chorba Frik 6e meilleure soupe au monde

La chorba Frik, ce plat « réconfortant » comme le décrit si bien le média américain CNN, est cuisiné dans différents pays du Maghreb, à savoir, l’Algérie, la Tunisie et la Libye. « Le blé dur récolté alors qu’il est vert, appelé frik, ajoute un poids et offre une alimentation satisfaisante à cette soupe nord-africaine, qui est particulièrement appréciée pendant la période sainte du ramadan », détaille le média américain dans son article des 20 meilleures soupes au monde.

Et d’ajouter : « Les grains tendres absorbent un bouillon de tomate et des épices aromatiques, leur saveur se marie avec des pois chiches dans un ragoût de poulet, de bœuf, de mouton ou d’agneau. Elle est servie avec des quartiers de citron et un morceau de kesra ».