Meilleures destinations soleil pour s’évader en été 2023 : une ville algérienne en fait partie

Ce sont les vacances d’été et c’est grand temps de laisser la routine du quotidien derrière soi et profiter du soleil de l’été. Si certains voyageurs préfèrent des destinations lointaines pour pouvoir profiter d’une aventure exceptionnelle, d’autres optent pour des destinations accessibles en vols directs et en moins de cinq heures.

Dans ce sillage, le quotidien français Le Figaro a dressé une liste des meilleures destinations soleil en moins de 5 heures, de la capitale des Gaules. En effet, les membres de la communauté algérienne établis à Lyon seront ravis de découvrir ces destinations.

Voici les meilleures destinations soleil selon Le Figaro

Dans sa sélection des meilleures destinations soleil, Le Figaro a sélectionné sept villes accessibles en moins de 5 heures en vol direct depuis Lyon. Celles-ci font également partie des 120 destinations proposées par l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry.

Dans ce sillage, Le Figaro ouvre le Bal en proposant Funchall au Portugal. Qui est, selon le média français, réputée pour son soleil qui dure toute l’année et ses paysages panoramiques. Cette sélection se poursuit en 2ᵉ position avec Dakar au Sénégal. Les visiteurs de cette ville pourront s’offrir une excursion sur l’île de Gorrée, une balade pour découvrir le Lac rose, ou encore visiter un marché coloré.

La troisième destination proposée dans le cadre de cette sélection est Monastir en Tunisie. Située dans le sud du golfe de Hammamet, Monastir a de quoi séduire les visiteurs lyonnais. On poursuit ce voyage avec une nouvelle destination, notamment Kos en Grèce, où les voyageurs pourront s’offrir les plus belles photos et profiter d’une baignade dans les ruines antiques.

Tlemcen dans la sélection des meilleures destinations soleil selon Le Figaro

Dans la même sélection, Le Figaro propose Oujda au Maroc, notamment pour ses Oasis. Mais aussi Antalya en Turquie, qui se distingue grâce à la côte turquoise turque. Par ailleurs, pour compléter sa liste des meilleures destinations où profiter pleinement du soleil, Le figaro cite une ville algérienne.

Il s’agit bel et bien de Tlemcen. Qualifiée de la perle du Maghreb, cette ville algérienne offre des sites féeriques et des vestiges archéologiques. De son parc national à la mosquée de Sidi Boumediene et en passant par les grottes de beni-Add, Tlemcen fait partie des plus belles villes de l’Algérie.

En plus de la simplification des procédures de voyage et de visa pour visiter le sud du pays, aujourd’hui de plus en plus de compagnies aériennes proposent de nouveaux vols directs à destination de Tlemcen. À l’exemple, la low cost Transavia qui a lancé une nouvelle ligne au départ de Lyon vers l’aéroport de Tlemcen.

| À LIRE AUSSI :

>> Meilleures destinations pour les voyageuses en solo : l’Algérie figure-t-elle sur la liste ?

>> Vous allez visiter l’Algérie ? Voici 5 souvenirs avec lesquels vous devez repartir