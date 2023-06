Meilleures destinations pour les voyageuses en solo : l’Algérie figure-t-elle sur la liste ?

78 % des femmes dans le monde déclarent n’avoir jamais tenté l’aventure de voyager en solo. Voilà la raison pour laquelle le site Tourlane, spécialisé dans la planification des voyages, a décidé de dresser un top 50 des meilleures destinations pour voyager en solo, en 2023, quand on est seule.

En effet, se basant sur de nombreux critères, Tourlane a tenté de répondre à la question « Où partir en vacances seule en 2023 ? ». Et ce, en prenant en considération plusieurs facteurs, dont : la présence des femmes dans les entreprises et la vie politique, le prix minimum d’un lit dans un dortoir pour femme, le cout moyen d’un forfait internet mobile…

Quelles sont les meilleures destinations pour les femmes qui voyagent en solo en 2023 ?

Selon les résultats de l’enquête menée par Tourlane, des milliers de femmes planifient désormais des aventures en solo pour aller à la découverte de nouvelles destinations. Ce classement, c’est le Danemark qui décroche la palme de la meilleure destination pour les femmes en 2023. Et ce, grâce à sa capitale Copenhague.

Par ailleurs, Oslo, Stockholm, Helsinki et la capitale de l’Islande, notamment Reykjavik, sont également des destinations à découvrir pour les femmes qui prévoient de suivre la tendance de voyager seule. Pour les femmes qui sont à la recherche des destinations soleil en Europe, Tourlane a sélectionné Lisbonne, Barcelone et Athènes pour figurer dans son Top 50.

En Asie, les voyageuses, à la recherche des cultures Thaï, ont le choix entre Séoul, Tokyo, Hong Kong, Bangkok, Hanoï au Vietnam et Phnom Penh au Cambodge. Pour celles qui préfèrent l’Amérique, Tourlane compte aussi dans son top 50, San José à Costa Rika, Quito ou encore Buenos Aires en Argentine.

Sur le continent africain, Tourlane a choisi Cap en Afrique du Sud, Windhoek en Namibie et Marrakech au Maroc. Comme vous pouvez le constater, aucune ville algérienne ne figure dans ce classement des meilleures destinations pour les voyageuses en solo.

Voyager en solo en Algérie : une bonne idée lorsqu’on est une femme ?

Bien que l’Algérie ne figure pas dans cette liste de Tourlane, qui concerne les meilleures destinations pour les voyageuses en solo. Les témoignages qui portent sur les expériences de voyages, vécues par les touristes étrangers, sont plutôt favorables.

Parmi ces touristes, Cindy et Armeline, âgées respectivement de 24 et 36 ans, qui ont fait part de leur expérience de voyage de deux mois en Algérie, au média français Génération Voyage. En effet, les deux touristes ont témoigné de l’accueil chaleureux qu’elles ont reçu de la part des Algériens dès leur arrivée. « On connaît tous un Algérien qui connaît quelqu’un qui peut nous aider » a lancé Armeline. Pour cette dernière, le point fort de l’Algérie, est l’absence d’un tourisme de masse qui permet de préserver « les populations locales du mode de vie et de la surconsommation occidentale ».

De son côté, Cindy insiste sur l’importance de prendre en considération la culture du pays où on voyage. Pour exemple, elle cite les habits trop dénudés, ou encore le fait fumer pour les femmes. « Quand on pense à une destination touristique, on pense très peu à l’Algérie, et pourtant le pays est magnifique », regrette Cindy.

