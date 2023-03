Meilleures destinations africaines pour les retraités: l’Algérie en fait partie

Dans le monde, plusieurs seniors préfèrent prendre leurs retraites à l’étranger. Désireux de se préoccuper moins de l’aspect financier de leur vie, de profiter du restant de leurs jours pour voyager et se détendre. L’américain NetCredit a récemment dressé une sélection des meilleures destinations en Afrique pour passer sa retraite.

Pour certaines personnes, 2023 est l’année pour sauter le pas et prendre sa retraite à l’étranger. Pour ce faire, ces derniers optent pour des destinations peu couteuses et riche en culture. Selon NetCredit, l’Afrique est un excellent choix.

L’Algérie parmi les meilleures destinations africaines pour les retraités

Bien que le cout de vie varie d’un pays à un autre, le continent africain offre des destinations intéressantes pour y passer sa retraite. Cette sélection qui se base sur les données de NetCredit sur le coût d’une retraite confortable de l’Afrique.

En Afrique, le Ghana, l’Ouganda, Kenya et l’Égypte offrent un équilibre entre accessibilité financière, diversité culturelle et expérience unique pour les seniors qui sont à la recherche d’une aventure riche en explorations. Par ailleurs, le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’île Maurice font partie des pays les plus chers en Afrique. Tandis que la Tunisie et l’Algérie sont parmi les moins chers.

En effet, selon les données de NetCredit, le cout de retraite, pour un ressortissant américain, au Nigeria s’élève à 376 269 dollars américains. Alors qu’en Afrique du Sud ce cout est estimé à hauteur de 309 153 dollars contre 320 338 dollars américains en Île-Maurice.

Parmi les destinations africaines les moins chères pour les retraités américains, compte l’Algérie. En effet, les statistiques de Netcredit, le coût de la retraite, pour un Américain, en Algérie s’élève à 210 991 dollars. Ainsi, l’Algérie représente une destination abordable et culturellement riche pour les retraités américains qui sont à la recherche d’une telle destination. Et ce, notamment grâce à ses paysages époustouflants et son histoire riche.

La Tunisie et l’Égypte font également partie parmi les pays les moins chers pour partir en retraite pour les Américains. Le coût de retraite pour ces destinations estimé à hauteur de 215 610 et 217 388 dollars, respectivement.

