Meilleures compagnies aériennes en Afrique : Royal Air Maroc 2ᵉ du classement, Air Algérie absente

En marge du salon international de l’aéronautique, tenu le mardi dernier à Paris, Skytrax a révélé son fameux classement des meilleures compagnies aériennes pour l’année 2023. Et c’est Singapour Airlines qui a dominé le Skytrax Awards 2023.

Par ailleurs, derrière cette compagnie se trouve Qatar Airways en 2ᵉ position, suivie par ANA All Nipon Airways en 3ᵉ place de ce podium, Emirates en 4ᵉ marche et Japan Airlines en 5ᵉ position. De plus, dans ce palmarès, on trouve Turkich Airlines qui se place en 6ᵉ position, Air France qui intègre ce Top 10 en 7ᵉ place, Cathay Pacific Airways en 8ᵉ. Et enfin EVA Air et Coréen Air en 9ᵉ et 10ᵉ place de ce classement de Skytrax.

Classement régional des compagnies aériennes en 2023 : Ethiopian Airlines, la meilleure en Afrique selon Skytrax

Skytrax a également dévoilé son classement régional des meilleures compagnies aériennes pour 2023. Dans ce sillage, En Asie, c’est Singapour Airlines qui décroche la première place. Fiji Airways domine le classement australien, et en Europe, c’est Turkish Airlines qui domine le classement régional de Skytrax.

Skytrax a aussi révélé son classement des meilleures compagnies aériennes en Afrique. En effet, Ethiopian Airlines se positionne en 1ʳᵉ place de cette sélection, suivi par Royal Air Maroc qui se procure le titre de la 2ᵉ meilleure compagnie aérienne en Afrique.

Qu’en est-il des compagnies aériennes algériennes ?

Par ailleurs, la 3ᵉ place de ce classement régional est occupée par South African Airways, suivie par Kenya Airways en 4ᵉ place, AIr Mauritius et RwandAir en 5ᵉ et 6ᵉ position. Skytrax a attribué la septième place de ce Top 10 à Egyptair, la 8ᵉ à Fly Safair et la 9ᵉ à Fastjet. Quant à la dernière place de ce classement, celle-ci est occupée par Air Seychelles.

Comme vous pouvez le constater, aucune compagnie aérienne algérienne ne figure parmi la sélection de Skytrax. En effet, Air Algérie et Tassili Airlines ne font pas partie des meilleures compagnies aériennes en Afrique pour l’année 2023.

Pour rappel, pour établir ce classement, Skytrax a interrogé plus de 20 millions de voyageurs, pendant la période allant du mois de septembre 2022 jusqu’au mois de mai 2022. Ce classement est également basé sur plusieurs critères, dont : la facilité de réservation en ligne, la livraison des bagages, la qualité des repas, le choix des programmes de divertissement…

| À LIRE AUSSI :

>> Air Algérie confirme sa commande de 8 nouveaux Boeing et s’engage pour 2 cargos convertis

>> Vols France – Algérie, ASL Airlines annonce une réduction sur les prix de ses billets