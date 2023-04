Meilleur joueur africain en Ligue 1 – France : aucun algérien dans la liste des nominés

Les nominés pour le trophée du meilleur joueur africain en Ligue 1 « Marc-Vivien Foé » sont connus. Une liste dans laquelle aucun joueur algérien ne figure.

C’est hier soir que la liste des nominés pour le trophée du meilleur joueur africain évoluant en championnat français, la Ligue 1 Uber Eats. Autrement dit, le trophée « Marc-Vivien Foé ». Une distinction personnelle créée en 2009.

Mais dans cette liste de onze joueurs, aucun algérien évoluant en Ligue 1 ne figure. Et pourtant, il y a ceux qui ont fait un bon parcours comme Youcef Belaïli, le plus décisif à l’AC Ajaccio. En effet, il a réalisé de très bonnes performances avec la formation Corse. En 6 mois et dans 16 matchs joués, il a réussi à marquer 6 buts et délivrer 3 passes décisives. On peut aussi citer Hicham Boudaoui qui s’est imposé comme un élément incontournable au sein de l’OGC Nice. Ou encore, le jeune meneur de jeu du FC Toulouse Farès Chaibi, la révélation de la Ligue 1 cette saison et l’un des facteurs des bons résultats de son équipe lors de l’actuel exercice.

A LIRE AUSSI : Verts d’Europe : Belaïli, le joueur algérien le plus décisif

A LIRE AUSSI : Ligue 1 française : l’Algérie dans le top 3 des nationalités les plus prolifiques

Qui sont les 11 nominés pour le titre Marc-Vivien Foé ?

Les 11 nominés pour le titre du meilleur joueur africain en France « Marc-Vivien Foé » sont connus. Il s’agit de : Yunis Abdelhamid (Maroc/Reims), Mama Baldé (Guinée-Bissau/Troyes), Mohamed Camara (Mali/Monaco), Habib Diallo (Sénégal/Strasbourg), Seko Fofana (Côte d’Ivoire/Lens), Achraf Hakimi (Maroc/Paris), Chancel Mbemba (RDC/Marseille), Terem Moffi (Nigeria/Nice), Marshall Munetsi (Zimbabwe/Reims), Salis Abdul Samed (Ghana/Lens), Hamari Traoré (Mali/Rennes).

Créée en 2009, cette récompense est décernée par France 24 et RFI. Un jury de près de 100 anciens joueurs et journalistes spécialisés du football français et africain est chargé de désigner le vainqueur. Le nom du lauréat sera dévoilé le 30 mai prochain. Ce sera donc l’occasion de connaitre qui va succéder à l’Ivoirien Seko Fofana.