Meilleur inventeur arabe 2024 : une Algérienne en compétition dans Stars of Science

Le célèbre concours Stars Of Science revient dans une 16ᵉ saison pour donner la chance à de nouveaux porteurs de projet et entrepreneurs de décrocher le titre du meilleur inventeur dans le monde arabe.

Le concours, qui se présente sous forme d’une compétition télévisée de renommée internationale, met en lumière l’innovation et l’esprit d’entreprendre dans le monde arabe. Stars Of Science offre la possibilité à ses inventeurs de présenter leurs projets et de bénéficier d’un financement et d’un accompagnement pour les réaliser.

L’Algérienne Khadija Fellah Arbi en lice pour la finale de Stars of Science

Comme le veut la tradition, les candidats soumettent leurs projets à un jury d’experts qui sélectionnent les meilleures idées pour participer à cette compétition. Par ailleurs, les candidats sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement intensif tout au long de la compétition, pour enfin décrocher le titre du meilleur inventeur arabe.

L’Algérienne Khadidja Fellah Arbi participe à la 16ᵉ saison grâce à un projet innovant qui lui a permis de passer les premières phases du concours. Les organisateurs de l’émission ont, d’ailleurs, dévoilé les sept candidats qui présenteront leurs projets lors de cette bataille, Khadija en fait partie.

À 31 ans, Khadija Fellah Arbi possède un riche bagage qui lui a permis d’intégrer la compétition. Notamment, grâce à cinq ans de formation dans le domaine biomédical et un master, ainsi qu’un doctorat, en instrumentalisation biomédicale.

Son parcours dans l’émission s’est, d’ailleurs, inspiré de la participation d’un candidat à la saison 7 de Stars of Science, qui n’est autre que son enseignant à l’université de Tlemcen.

Comment compte Khadidja se distinguer dans le concours ?

Se basant sur ses expériences familiales avec le diabète, Khadija propose, pour se distinguer dans cette compétition, une solution innovante pour la gestion du diabète, l’une des principales causes de la mortalité dans la région de MENA. Il s’agit d’un appareil intelligent qui utilise la technologie et l’ECG pour estimer les niveaux de glycémie dans le sang.

Le projet, qui offre une détection précoce et une surveillance alliant confort et méthodes conventionnelles, s’adresse à un large public, notamment à des personnes nouvellement diagnostiquées au diabète, aux sportifs et aux personnes âgées.

Par son nouvel appareil, Khadidja Fellah Arbi promet une alternative aux méthodes traditionnelles de surveillance de la glycémie à la fois abordable et durable. Cette invention de Khadidja se distingue par sa capacité à améliorer le mode de vie de ces personnes diabétiques.

