Meilleur film francophone d’Angoulême : une Algérienne en compétition

De plus en plus d’Algériens se distinguent au niveau international. En effet, entre les domaines scientifiques et artistiques, les compétences et la créativité algérienne se font de plus en plus de places dans le monde, notamment lors de grands événements, tel que le festival du film francophone d’Angoulême en France.

Ce dernier a donné le feu vert pour ces festivités, le 23 août dernier, pour durer jusqu’au dimanche prochain. Un grand événement réunit, chaque année, la crème du cinéma francophone et les grandes figures emblématiques françaises.

Par ailleurs, cette année, la présence féminine a fait une entrée remarquable dans le festival du film francophone d’Angoulême. En effet, sur les dix films en compétition pour cette 15e édition, sept sont de réalisation féminine. Parmi elles, l’on retrouve une grande réalisatrice aux origines algériennes.

Une réalisatrice algérienne en compétition dans le festival du film francophone d’Angoulême 2022

Pour sa 15e édition, le festival du film francophone d’Angoulême porte le signe de l’émotion et compte dans son programme une cinquantaine de films qui seront diffusés au grand public. Cependant, parmi ces derniers, seulement dix sont en compétition pour décrocher l’un des prix présentés lors de cet événement, notamment celui du meilleur film.

Cette année, une réalisation franco-algérienne compte parmi les films en compétition. Il s’agit de Horia, de Mounia Meddour. Cette œuvre retrace le quotidien d’une jeune danseuse qui partage sa vie entre son travail de femme de ménage et sa passion, avant d’être bouleversée par un événement inattendu.

Qui est Mounia Meddour ?

Née à Moscou d’un père algérien, Azzedine, réalisateur lui aussi, Mounia Meddour est lauréate d’un césar décroché grâce à son film Papicha. Elle fait des études en journalisme pour enfin se consacrer à la réalisation des films documentaires et du cinéma de fiction.

En plus du césar du meilleur film qui lui a été décerné en 2020, Mounia Meddour a réussi à décrocher, par le biais du même film, le prix du Humanitarian Award. Aujourd’hui, Mounia compte à son actif plusieurs réalisations, notamment le court métrage « Edwige » et « La cuisine en héritage », mais aussi son nouveau film « Houria » qui sera diffusé en avant-première, lors du festival du film francophone d’Angoulême.