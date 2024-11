Meilleur chocolat 2024 : le chef algérien Imed Zemcha fait sensation à Antalya

La ville d’Antalya, en Turquie, a ouvert ses portes à la cinquième édition de la rencontre internationale des stars de la gastronomie mondiale et de l’art culinaire, baptisée « Game of Food Gastro Antalya 2024 ». Durant cet événement, le chef algérien Imed Zemcha a remporté un prestigieux prix.

Organisé par l’Association méditerranéenne des stars de la gastronomie et de l’art culinaire, l’événement qui s’est tenu du 14 au 17 novembre dernier à Antalya a été l’occasion pour de nombreux chefs talentueux issus des quatre coins du monde de faire preuve de compétitivité et de créativité, pour tenter de remporter l’une des médailles et coupes décernées en cette occasion.

À LIRE AUSSI : Nora – Majouja : l’histoire à succès de la cuisinière algérienne qui honore son fils par la gastronomie

Le chef algérien Imed Zemcha remporte le prix du meilleur chocolat en 2024 à Antalya

Des centaines de chefs et de candidats, venant de 36 pays différents, ont participé à cette compétition et ont concouru dans 46 catégories, dont dessert, plat principal, poisson, pâtes… Les membres du jury qui ont dégusté les différentes créations présentées lors de cet événement ont décerné plusieurs médailles et trophées.

La participation de l’Algérie à la cinquième rencontre internationale des stars de la gastronomie et de l’art culinaire n’est pas passée inaperçue. Le chef algérien, Imed Zemcha, a réussi à séduire le jury de cette compétition grâce à sa recette de chocolat.

En effet, Imed Zemcha a réussi à décrocher la première place dans l’une des catégories de ce concours et remporter le trophée du meilleur chocolat 2024, face à la Suisse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zemcha imed (@zemchaimed)

Les pâtisseries algériennes, un délice à découvrir !

Si le chef algérien, Imed Zemcha, a réussi à se distinguer lors de cet événement international, c’est sûrement grâce à ses compétences en tant que chocolatier et à son savoir-faire issu de plusieurs années d’expérience et de travail acharné. Les images de sa distinction ont fait le tour des réseaux sociaux et ses efforts ont été largement salués par les internautes algériens.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que l’art culinaire algérien se distingue sur la scène internationale. Les pâtisseries algériennes, en particulier, à l’image du Makrout Elouz, ont plusieurs fois été distinguées par le guide culinaire TasteAtlass.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zemcha imed (@zemchaimed)

Riches en saveur et en traditions, les pâtisseries algériennes sont un incontournable de toute gastronomie et reflètent la diversité culturelle du pays.

À LIRE AUSSI : Nouveau classement de TasteAtlas : la cuisine algérienne championne des saveurs maghrébines