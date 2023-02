Meilleur buteur algérien en Europe : Slimani veut dépasser Madjer

Auteur d’un doublé face à Standard de Liège, Islam Slimani aura franchi la barre de 100 buts en Europe. Désormais, il va tenter de battre un nouveau record et dépasser ainsi Rabah Madjer et Hilal-Larbi Soudani.

Après un passage raté au Stade Brestois (6 mois), Islam Slimani a retrouvé le plaisir de marquer avec Anderlecht. Aligné parmi le onze de départ face au Standard de Liège, il a encore une fois frappé. Cette fois, il était au rendez-vous d’inscrire son premier doublé avec sa nouvelle équipe. Hélas, il n’a pas suffi pour décrocher la victoire, dans un match où Anderlecht a été accroché à la maison (2-2).

Auteur d’un doublé, « SupeSlim » aura franchi la barre de 100 buts en Europe. Mieux, il devient le troisième joueur algérien à avoir dépassé la barre de 100 buts en neuf saisons et demi. C’est Hilal-Larbi Soudani qui est en tête avec 115 buts, inscris avec Vitoria Guimares (18 buts), Dynamo Zaghreb (86 buts), Nottingham Forest (2 buts) et enfin l’Olympiacos (9 buts). Il est suivi de Rabah Madjer avec 108 buts inscris avec le RC Paris (25 buts), le FC Tours (2 buts), le FC Porto (75 buts) et le FC Valence (4 buts).

Désormais, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale va tenter de battre un nouveau record. En effet, il veut dépasser la barre de 115 buts, un record détenu par Soudani. Il tâchera à le faire pour la suite de la suite de la saison en cours et éventuellement celle qui la suit dans le cas où il aura droit à un nouveau contrat avec Anderlecht.

Arrivée à Anderlecht dans les dernières heures du dernier mercato hivernal, Islam Slimani a signé un contrat de six mois. Mais il a de très fortes chances de voir son bail prolongé, au moins pour une autre saison. Ce ne serait pas une surprise dans le cas où il continue à marquer des buts pour la suite de la saison. D’ailleurs, il a déjà affiché sa grande ambition de ne pas se contenter d’une aventure de six mois.

D’ailleurs, les supporters réclament d’ores et déjà sa prolongation. A 34 ans, Slimani semble avoir retrouvé une seconde jeunesse. Il ne donne pas l’impression d’avoir perdu le sens de but malgré quelques baisses de régime de temps à autre. Sa force c’est qu’il parvient toujours à rebondir. Et il n’hésite pas à faire des choix pour stimuler sa carrière.

Het Nieuwsblad: Anderlecht are a lot better with Islam Slimani up front. He works hard, he’s a focal point in attack and he scores.

