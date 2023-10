Mehdi, un jeune de 23ans d’origine algérienne lance le «Wilaya Restaurant», la cantine DZ

Dans l’univers captivant de la gastronomie, onmangequoi.fr, fort de sa communauté impressionnante comptant 411 000 adeptes sur Instagram, nous a récemment conviés à une escapade culinaire chez Wilaya Restaurant dans la ville de Paris. Cette expérience s’annonçait comme une aventure savoureuse à la découverte de la cuisine algérienne, réputée pour ses saveurs authentiques et son riche héritage culinaire.

La vidéo commence par une présentation chaleureuse de Malik, un jeune homme de 23 ans, déterminé à poursuivre la tradition familiale en prenant les rênes de Wilaya Restaurant. Sa mission : faire découvrir la cuisine algérienne au plus grand nombre, partageant ainsi son amour pour la gastronomie et les saveurs de son héritage. D’ailleurs, sur son site internet, le restaurant se qualifie comme étant une « Cantine DZ », avec de la « Street Food Algérienne » et du « Fait Maison ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ON MANGE QUOI ⁉️ (@onmangequoi.fr)

Un menu aux couleurs de l’Algérie

Wilaya Restaurant, tel que décrit dans la vidéo d’onmangequoi.fr, offre un éventail de plats algériens authentiques qui séduisent les papilles. Des tripes à l’algérienne à la Loubia, du bœuf Cucha au couscous, les options sont nombreuses et promettent un véritable festin pour les amateurs de cuisine traditionnelle.

La vidéo met en lumière la variété des plats, mettant en avant l’authenticité de chaque recette. La diversité des mets, y compris le « Frite omelette » et les frites merguez, est un régal pour tous les convives. La vidéo souligne que tout est préparé sur place par le chef, garantissant ainsi une fraîcheur et une saveur incomparables. Le repas se clôture en beauté avec un dessert exquis : le 1000 feuilles DZ, qui vient couronner cette expérience gustative inoubliable.

Wilaya Restaurant, tel que le décrit onmangequoi.fr, offre bien plus qu’un simple repas ; il propose un véritable voyage culinaire en Algérie, sans même avoir besoin de son passeport. Une invitation à découvrir la richesse des saveurs de ce pays fascinant. Une chose est certaine : cette adresse mérite une place de choix sur la liste des amateurs de cuisine authentique.