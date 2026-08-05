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Algérie

Fin de cavale pour Mehdi Laribi : l’un des chefs présumés de la DZ Mafia arrêté en Algérie

RA
Rima Aissanou
3 min de lecture
Fin de cavale pour Mehdi Laribi : l’un des chefs présumés de la DZ Mafia arrêté en Algérie
Après plusieurs années de cavale, Mehdi Laribi, l'un des chefs présumés de la DZ Mafia, a été arrêté en Algérie à la demande de la justice française.
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C’est la fin d’une cavale de plusieurs années pour l’une des figures clés du grand banditisme marseillais. Mehdi Laribi, cofondateur présumé du gang de la DZ Mafia, a été arrêté fin juillet en Algérie. Visé par un mandat d’arrêt émis par la justice française, le fugitif s’est fait rattraper par les autorités locales, une avancée cruciale confirmée directement par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin.

Surnommé « Tic », ce Franco-Algérien originaire de Marseille a été interpellé dans le cadre de l’affaire « Octopus ». Visé par un mandat d’arrêt émis par les juges d’instruction marseillais, il a été placé sous contrôle judiciaire le 21 juillet.

Selon le procureur, le suspect est notamment poursuivi pour direction d’un réseau de trafic de stupéfiants — un crime passible de la prison à perpétuité —, association de malfaiteurs, blanchiment d’argent et infractions à la législation sur les drogues.

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« Une cible prioritaire »

Le suspect, Abdelatif Mehdi Laribi, serait l’un des fondateurs de la DZ Mafia, organisation née dans la cité marseillaise de la Paternelle pendant la crise du Covid-19. On lui attribue notamment l’étincelle ayant provoqué le conflit armé avec le clan Yoda. Cette guerre des gangs a fait 49 morts à Marseille en un an, scellant la victoire de la DZ Mafia.

Le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, s’est félicité de ce coup de filet sur X : « Une cible prioritaire de la justice française dans la lutte contre la drogue et la criminalité organisée, a été interpellée en Algérie. Merci aux autorités algériennes pour cette avancée ».

Il a également salué « cette coopération en lien avec le parquet national anti criminalité organisée (Pnaco) et le parquet de Marseille ».

Un coup de filet en mars

Mehdi Laribi faisait l’objet d’un mandat d’arrêt émis dans le cadre de l’enquête « Octopus », menée par la JIRS de Marseille. Cette vaste opération avait déjà donné lieu, en mars dernier, à un coup de filet spectaculaire dans le sud de la France : mobilisant près de 900 gendarmes, elle s’était soldée par l’interpellation d’une quarantaine de suspects, dont 26 ont été mis en examen.

Parmi les personnes poursuivies figurent plusieurs figures d’autorité de la DZ Mafia, notamment Amine Oualane et Gabriel Ory. Tous deux étaient déjà incarcérés lors de l’opération, suspectés d’orchestrer leurs réseaux criminels depuis leur cellule. Au total, quinze suspects ont été écroués et onze autres assignés sous contrôle judiciaire.

Alors que Mehdi Laribi était en fuite depuis plusieurs années, la justice française a multiplié les démarches. Une dizaine de demandes d’entraide judiciaire ont ainsi été formulées pour cibler d’autres dirigeants de la DZ Mafia, soupçonnés de s’être réfugiés de l’autre côté de la Méditerranée.

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Rima Aissanou

Rima Aissanou - Journaliste – Diaspora, tourisme et voyages

Rima Aissanou est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les thématiques liées à la diaspora algérienne, au tourisme et aux voyages.

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