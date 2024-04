Mehdi, jeune Algérien de 14 ans, meurt tragiquement après une course-poursuite à Montréal

La communauté algérienne au Canada pleure le décès de l’un de ses enfants, Mehdi, âgé seulement de 14 ans, mort lors d’une course-poursuite policière à Montréal. Les faits remontent au jeudi dernier très tôt le matin, au niveau l’intersection du boulevard Pie-IX et de la rue de Bellechasse, dans l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Des coups de feu ont d’abord retenti vers 5 h du matin. Les tirs provenaient d’un véhicule en circulation et ont atteint un premier conducteur, âgé de 41 ans, à l’épaule. Peu de temps après, un autre automobiliste, âgé de 58 ans, a été ciblé par des coups de feu.

Coups de feu à Montréal : les deux suspects meurent en fuyant la scène

Par ailleurs, les deux suspects auteurs de ces tirs ont directement pris la fuite et se sont engagé dans une course-poursuite avec la police de la ville. Quelque temps plus tard, le véhicule suspect a fini par heurter un arbre. À l’intérieur de la voiture se trouvaient deux jeunes âgés de 14 et 16 ans, dont l’un est décédé sur le champ, tandis que l’autre a succombé à ses blessures à l’hôpital.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette affaire et identifier les suspects. Les premiers éléments des investigations ont révélé que l’un des suspects, âgé de 14 ans, est d’origine algérienne, il en est question de Mehdi M.

Le garçon avait quitté son pays natal avec sa famille, pour s’installer à Montréal à l’âge de 4 ans. Connu pour être un gentil garçon et studieux, son comportement a cependant changé, il y a un an. Mehdi commence à révéler un désintérêt pour ses études, des bagarres à l’école … De son côté, le père du défunt a justifié les faits par les mauvaises fréquentations de son fils. « Je lui disais, change. Tu n’es pas comme les autres. Tu n’es pas de ce genre-là. Je disais tout pour le sensibiliser » a-t-il déclaré à la presse canadienne.

