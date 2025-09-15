Meghni revient sur son choix pour l’Algérie et ses regrets

Actuellement loin du monde du football, Mourad Meghni revient sur son choix de jouer pour l’équipe d’Algérie. Il regrette toujours de ne pas avoir eu la chance de jouer la Coupe du monde 2010 en raison d’une méchante blessure au genou à l’époque.

Profitant de la nouvelle loi des Bahamas adoptée en 2009, Mourad Meghni avait changé dans la foulée sa nationalité sportive pour pouvoir rejoindre l’équipe d’Algérie. Malgré un court passage en sélection (9 sélections), entre 2009 et 2010, le joueur a conquis les cœurs des Algériens grâce à son énorme talent.

En effet, tout le monde est unanime à dire qu’il aurait pu faire le bonheur de l’équipe d’Algérie, n’étaient les blessures récurrentes dont il avait été victime.

Le choix du cœur : l’Algérie avant tout

Invité à l’émission « Ballon, main, corps ! » sur YouTube, l’ancien meneur de jeu des Verts revient sur son choix d’opter pour l’Algérie. Certes, il avait joué dans les différentes sélections jeunes françaises, mais il se sentait plus Algérien que Français.

« Ma mère est portugaise et mon père est algérien, et au final j’ai choisi l’Algérie car j’ai plus grandi avec cette culture […] Quand j’étais en espoir, j’ai commencé à ne plus me sentir à l’aise avec les valeurs de l’équipe de France et plein de petites choses qui ont fait que je me détachais un petit peu. Je n’avais ensuite plus été appelé en espoir et ça ne me dérangeait pas. Dès que j’ai été convoqué avec l’Algérie je me sentais mieux, ça me correspondait plus. », a-t-il avoué.

L’hymne national algérien : un moment inoubliable

« La première fois où j’avais entendu l’hymne national algérien, j’avais les larmes aux yeux (Match amical face à l’Uruguay, ndlr). C’était un moment inoubliable », a-t-il confié.

15 ans après, Mourad Meghni regrette toujours de ne pas avoir eu la chance de jouer la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud avec l’équipe d’Algérie en raison d’une méchante blessure au genou. Les supporters algériens pleuraient à l’époque le talentueux meneur de jeu qui aurait pu apporter beaucoup à la bande à Rabah Saâdane lors de la prestigieuse compétition mondiale.

L’ancien pensionnaire de la Lazio Rome s’en rappelle avec grande amertume. « C’était ma plus grosse blessure car je suis resté près d’un an sans jouer. J’avais déjà joué la Coupe d’Afrique avec des douleurs et j’ai tout essayé pour jouer la Coupe du monde, et finalement, ça n’a pas marché. »

Une carrière prometteuse, mais inachevée

Revenant sur sa carrière, Meghni affirme qu’il aurait pu faire mieux après avoir eu l’opportunité de rejoindre le championnat italien à 18 ans seulement.

« J’étais l’un des seuls jeunes à jouer en Italie. Je me disais alors que c’était facile. Quand je jouais, je pensais être suffisamment bon. Avec le recul, je me dis cependant que j’aurais pu faire plus et être meilleur, mais comme j’étais en avance, je ne m’inquiétais pas. ».

