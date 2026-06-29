Mégaprojets Bellara et Baladna : La nouvelle directive du ministre de l’Industrie

Le ministre de l’Industrie, Yahia Bachir, passe à la vitesse supérieure. Lors d’une réunion stratégique, le premier responsable du secteur a ordonné la levée immédiate de toutes les contraintes afin d’accélérer la cadence de réalisation de deux projets industriels majeurs.

Il s’agit, d’une part, de la seconde phase d’extension du complexe de la Société Algéro-Qatarie de Sidérurgie (AQS) à Bellara, dans la wilaya de Jijel, et d’autre part, du méga-complexe de production de lait et de lait infantile porté par le groupe « Baladna Algérie ». L’objectif affiché est de garantir leur mise en exploitation dans les plus brefs délais.

Une réunion de haut niveau pour lever les verrous

Selon un communiqué officiel du ministère de l’Industrie publié ce lundi sur sa page Facebook, le ministre a reçu l’ambassadeur de l’État du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Al-Naama. Ce dernier était accompagné de hauts représentants de la société AQS et du groupe « Baladna ».

Ont également pris part à cette rencontre des cadres du ministère ainsi que des représentants de la Société Nationale de Sidérurgie (SNS) et du groupe public Madar.

Cette audience a été entièrement dédiée à l’évaluation de l’état d’avancement de ces investissements bilatéraux. Les discussions ont notamment planché sur le calendrier de l’extension du géant de l’acier à Jijel ainsi que sur le déploiement du projet intégré de production de lait, un chantier hautement stratégique pour le pays.

🟢 A LIRE AUSSI : Adrar : le méga-projet « Baladna » lance sa première récolte

Les différentes parties ont passé au crible les obstacles qui freinent le déploiement sur le terrain, convenant de mécanismes concrets pour accélérer les procédures administratives et respecter les délais impartis.

Sécurité alimentaire et réduction des importations

« Le secteur industriel continuera d’accompagner ces deux projets structurants en leur apportant tout le soutien nécessaire et en assurant une coordination fluide avec l’ensemble des institutions concernées », a réaffirmé le ministre de l’Industrie.

🟢 A LIRE AUSSI : Un nouveau poids lourd mondial rejoint le projet Baladna à Adrar

Cette démarche s’inscrit en droite ligne avec les orientations des hautes autorités du pays. En accélérant la mise en service de ces infrastructures, l’Algérie entend donner un coup de fouet à la production nationale, moderniser son tissu industriel, mais surtout garantir sa sécurité alimentaire et alléger de manière significative la facture des importations.