Mégaprojet de phosphate intégré de Tébessa : la date de mise en service fixée

Véritable tournant pour l’économie nationale, la mine de phosphate intégrée de Bled El Hadba s’apprête à entamer sa phase d’exploitation. L’annonce, faite ce lundi par le ministère de l’Énergie et des Mines, confirme l’accélération d’un chantier stratégique placé sous le suivi direct de la présidence de la République.

Le compte à rebours est lancé. Dès la fin du mois d’avril prochain, le gisement de Bled El Hadba, situé dans la wilaya de Tébessa, entrera officiellement en activité. C’est ce qu’a déclaré Djamel Eddine Choutri, chef de cabinet de la secrétaire d’État chargée des mines, lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale.

Phosphate de Bled El Hadba : Le nouveau moteur de l’économie algérienne hors hydrocarbures

Pour les autorités, ce projet n’est pas qu’une simple exploitation minière ; il représente l’un des leviers fondamentaux de la diversification économique. « Le secteur minier constitue l’un des piliers essentiels pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures », a rappelé Choutri, insistant sur l’importance de développer les industries de transformation pour capter davantage de valeur ajoutée.

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Ce projet « intégré » vise non seulement l’extraction, mais aussi le traitement du phosphate, positionnant l’Algérie comme un acteur majeur sur le marché mondial des engrais et des produits chimiques dérivés.

Projet minier de Tébessa : Une expertise 100% algérienne signée Sonatrach et Sonarem

L’une des grandes fiertés de ce chantier réside dans son exécution. Fruit d’un partenariat entre les géants publics Sonatrach et Sonarem, le projet est piloté exclusivement par des compétences locales.

Environ 12 000 postes directs seront créés, offrant une bouffée d’oxygène au marché de l’emploi dans l’Est du pays.

Le recours aux cadres nationaux et aux universitaires qualifiés démontre la capacité de l’ingénierie algérienne à mener des chantiers d’envergure internationale.

Réserves de phosphate en Algérie : Plus de 1,2 milliard de tonnes exploitables à Bled El Hadba

Avec des réserves estimées à plus de 3 milliards de tonnes de phosphate dans l’Est algérien, le pays se classe déjà parmi le top 10 mondial. Le site de Bled El Hadba, à lui seul, recèle environ 1,2 milliard de tonnes. « Ce gisement garantit une exploitation pérenne sur plus de 80 ans », précisent les experts du secteur.

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Grâce à une cadence de travaux accélérée ces derniers mois, la quasi-totalité des infrastructures est désormais prête à accueillir les premières opérations d’extraction. En avril, Tébessa deviendra officiellement le cœur battant de la nouvelle ambition minière algérienne.