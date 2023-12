Mégaprojet de Gara Djebilet : Tebboune voit les choses en grand

Abdelmadjid Tebboune a achevé jeudi soir (30 novembre) la visite de travail qu’il a effectuée dans la wilaya de Tindouf. Durant cette visite, le président de la République a lancé plusieurs projets stratégiques, dont l’usine de traitement du minerai de fer de Gara Djebilet et la voie ferrée de 950 km : Bechar-Tindouf-Gara Djebilet.

Le président Tebboune a d’abord posé la première pierre du projet de l’usine du minerai de fer de Gara Djebilet. Un gisement que représente l’une des plus grandes réserves au monde avec 3,5 milliards de tonnes de minerai de fer. C’est aussi « le plus grand investissement minier en Algérie depuis l’Indépendance ».

S’étalent sur une période allant de 2022 à 2040, le mégaprojet de Gara Djebilet produira, lors d’une première phase (2022-2025) 2 à 3 millions de tonnes par an. Ensuite, à partir de 2026, la production passera à 40, voire 50 millions de tonnes par an.

Concernant le volet emploi, le groupe industriel minier, Sonarem, a indiqué que le projet allait contribuer à la création de 25 000 emplois directs et de 125 000 emplois indirects. Pour sa part, le ministère de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a parlé de 15 000 emplois.

Pour rappel, le gisement de Gara Djebilet, qui se compose de trois zones d’exploitation : Gara Djebilet-Ouest (réserves estimées à 1,7 milliard de tonnes), Gara Djebilet-Centre et Gara Djebilet-Est, est entrée en phase d’exploitation depuis plus d’une année.

L’Algérie va investir 1 milliard de dollars pour construire un complexe sidérurgique

A. Tebboune a, d’autre part, insisté sur l’importance de réaliser une « ville minière » autour du gisement de Gara Djebilet à travers, notamment, le démarrage « immédiat » de la réalisation du complexe sidérurgique de Béchar pour le réceptionner en septembre 2026.

La construction de complexe industriel, projet dans lequel l’État investira la bagatelle d’un (1) milliard de dollars, a été confiée au groupement chinois CMH qui travaillera en partenariat avec la société nationale du fer et de l’acier (Feraal).

En plus de produire des rails et des profilés en acier, l’usine procédera également au traitement et à la transformation du fer, ainsi qu’à la fabrication de wagons pour le transport du minerai de fer de Gara-Djebilet vers Bechar et vers le complexe sidérurgique de Bethioua (Oran).

Par ailleurs, Tebboune a tenu à saluer le « grand développement » de l’industrie sidérurgique en Algérie, expliquant que les produits algériens sont demandés sur les marchés internationaux. C’est notamment le cas du rond à béton produit aux usines d’Oran et de Bellara (Jijel).

Une voie ferrée de 950 km dans le Sud algérien dans 30 mois

Durant la même visite, le président de la République a posé la première pierre d’un autre mégaprojet. Il s’agit de celui de la voie ferrée longue de 950 km qui relie Bechar-Tindouf-Gara Djebilet, et dont le délai de réalisation a été fixé à 30 mois.

A. Tebboune a mis l’accent sur la nécessité de respecter ce délai, indiquant que l’exploitation optimale de la mine de Gara Djebilet permettra d’économiser trois (3) milliards de dollars sur la facture d’importation du fer, a-t-il souligné.

La ligne ferroviaire de 950 km Gara Djebilet-Tindouf-Béchar servira surtout au transport de marchandises et de minerai — avec des coûts réduits — vers les installations industrielles et les ports des autres régions du pays. Mais elle ouvrira aussi à l’Algérie les portes de l’ouest africaines.

Enfin, le Président Tebboune a affirmé que la wilaya de Tindouf deviendra « un véritable pôle industriel », ajoutant que la mine de Gara Djebilet et la voie ferrée Bechar-Tindouf-Gara Djebilet sont des projets susceptibles d’éradiquer le chômage et de garantir des emplois aux jeunes de la région.