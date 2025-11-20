Méga projets pour le sport et la santé : Tebboune lance les chantiers à Constantine

Lors de sa visite de travail ce jeudi à Constantine, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a posé la première pierre de deux projets structurants qui redessinent l’avenir de la ville et répondent aux attentes d’une région en pleine croissance.

Entre un centre hospitalier universitaire de nouvelle génération et un complexe sportif géant, la capitale de l’est voit se concrétiser des investissements longtemps espérés par sa population.

Deux chantiers symboles d’un engagement affiché, renforcer les infrastructures publiques et soutenir la transformation du territoire.

Un nouveau CHU de 500 lits : un saut décisif pour le système de santé à Constantine

Le premier projet concerne un centre hospitalier universitaire entièrement nouveau, conçu pour devenir l’un des plus grands établissements de santé du pays. Le Président a pris connaissance d’un exposé détaillé sur cette structure, implantée sur une surface de 20 hectares. Ce futur CHU se distingue par plusieurs caractéristiques majeures :

500 lits , une capacité rare dans la région ;

, une capacité rare dans la région ; 24 services médicaux et chirurgicaux couvrant toutes les spécialités essentielles ;

couvrant toutes les spécialités essentielles ; Un pavillon pédagogique de 1 000 places pour la formation en sciences médicales ;

pour la formation en sciences médicales ; Des équipements technologiques de dernière génération pour garantir une prise en charge moderne.

L’établissement ambitionne de répondre à la fois aux besoins des patients et aux impératifs de formation des futurs médecins, tout en réduisant la pression sur les services hospitaliers saturés de l’est du pays. Il représente une nouvelle plateforme sanitaire stratégique pour Constantine.

Un complexe sportif de 50 000 places : un projet qui rebat les cartes dans l’est du pays

Le second chantier lancé par le Président marque un autre tournant ! Il s’agit de la construction d’un complexe sportif complet, pensé comme une infrastructure multisectorielle capable d’accueillir de grands événements.

D’après les éléments techniques présentés sur place, ce projet comprend :

Un stade principal de 30 000 places

Deux terrains d’entraînement répondant aux standards internationaux

répondant aux standards internationaux Une résidence intégrée de 60 chambres au cœur du complexe

au cœur du complexe Un bassin olympique de 3 000 places

Une salle polyvalente de 2 000 places

Trois terrains de tennis

Une aire dédiée à l’atterrissage d’hélicoptères

Un parking de 3 500 véhicules

Deux fermes de gazon naturel

Un pôle énergétique autonome pour garantir l’indépendance du site

Au-delà du sport, cette infrastructure ouvre la voie à une nouvelle dynamique économique. Accueil de compétitions, tourisme sportif, activités culturelles, services hôteliers… Un investissement pensé pour irriguer tout l’écosystème local.

À travers ces deux chantiers, la Présidence entend impulser une nouvelle étape pour Constantine, en misant sur des infrastructures modernes capables de soutenir le développement de la région. La visite traduit une orientation claire : améliorer la qualité des services publics et hisser la wilaya au niveau des grandes métropoles régionales.

Constantine se dote d’un complexe industriel pharmaceutique : plus de 500 emplois créés

Par ailleurs, dans une nouvelle étape de son développement économique, Constantine accueille un complexe industriel spécialisé dans le secteur pharmaceutique, inauguré par le Président Tebboune. Implanté sur une superficie de 27 000 m², ce site moderne vise à renforcer la production locale de médicaments stratégiques. Le complexe est destiné à la fabrication :

De sprays pour les maladies respiratoires ;

De médicaments ORL ;

De capsules molles , couvrant toutes les étapes de production ;

, couvrant toutes les étapes de production ; De traitements anticancéreux, contribuant à la lutte contre le cancer.

Le projet prévoit la création de plus de 500 nouveaux postes, offrant ainsi un important levier d’emploi et un appui significatif au tissu industriel régional.