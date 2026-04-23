Méga-projet Baladna : Les premières vaches américaines arrivent à partir de cette date

Le projet Baladna, au cœur des ambitions de sécurité alimentaire de l’Algérie, entre dans une phase concrète. Ce jeudi 23 avril, la deuxième phase des contrats de réalisation a été officiellement signée au Centre international des conférences (CIC) « Abdelatif Rahal », sous la supervision du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Yacine El Mahdi Oualid.

Cette nouvelle série d’accords, d’un montant global dépassant les 635 millions de dollars, a été conclue avec plusieurs partenaires algériens et internationaux spécialisés dans les services, le BTP et l’élevage. Elle concerne principalement le pôle agricole et industriel de la wilaya d’Adrar, destiné à la production massive de lait en poudre.

Lait en poudre : Une phase charnière pour la production effective

S’exprimant lors de la cérémonie, le directeur de « Baladna Algérie » a souligné que ce deuxième pack de contrats constitue une « étape charnière ». Elle prépare le terrain pour la constitution du cheptel et le déploiement des capacités de production réelles.

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Concrètement, ces accords couvrent les travaux de génie civil, de terrassement, l’installation des systèmes d’irrigation, la construction d’une centrale à béton, ainsi que les infrastructures d’hébergement et les services de soutien logistique.

Projet Baladna : Un pont aérien inédit pour l’importation de 30 000 vaches américaines

L’annonce phare de cette journée concerne l’acquisition du cheptel. Le programme d’importation des vaches laitières sera lancé officiellement en novembre 2026. Pour ce faire, une logistique exceptionnelle sera déployée : un pont aérien s’étalant sur dix mois permettra d’acheminer 30 000 vaches à travers 109 vols réguliers, à raison de 300 têtes par trajet.

Ces bêtes, sélectionnées selon les standards génétiques et sanitaires les plus rigoureux, proviendront de neuf États américains différents. L’objectif est de garantir la constitution d’un cheptel robuste et sain, capable de répondre aux ambitions du complexe agro-industriel.

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La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdelaziz Ali Al-Naama, ainsi que de nombreux représentants d’entreprises partenaires, marquant une avancée majeure dans la coopération économique entre les deux pays.

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