Méga-projet agricole algéro-saoudien : 20 000 ha et 12 Mds DA pour l’autosuffisance alimentaire

La wilaya d’El-Meniaâ s’apprête à accueillir un ambitieux projet agricole. En effet, un partenariat algéro-saoudien prévoit la création d’un pôle agricole d’une superficie de plus de 20 000 hectares, dédié aux cultures stratégiques et à l’élevage bovin laitier.

C’est ce qu’ont annoncé les autorités locales, lors d’une réunion présidée par le wali d’El-Meniaâ, M. Mokhtar Benmalek. Des représentants d’entreprises algériennes et saoudiennes, ainsi qu’un représentant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, ont assisté à cette rencontre.

Les participants ont pu prendre connaissance des atouts agricoles de la wilaya d’El-Meniaâ, présentés par la direction des services agricoles.

Cette présentation a mis en avant la qualité des terres, les importantes ressources en eau et le climat favorable à la culture de diverses céréales, légumes, fruits et à l’élevage. C’est ainsi qu’une superficie de plus de 20 000 hectares, située dans la zone agricole de «El-Mehareg El-Homr», à l’extrême Est de la commune de Hassi El-Gara a été proposée pour ce projet.

Le wali a souligné l’engagement de ses services à accompagner la réalisation de ce projet, en offrant toutes les facilités administratives et techniques nécessaires. Il a rappelé que ce projet s’inscrit dans le cadre des efforts de l’État pour atteindre l’autosuffisance alimentaire et réduire la facture d’importation.

De son côté, M. Azzouz Moussiou, gestionnaire de la compagnie « Dutafic Algérie », a indiqué que cet investissement algéro-saoudien, qui représente plus de 12 milliards de DA, permettra de créer environ 182 emplois permanents et 300 emplois saisonniers.

Un partenariat stratégique algéro-saoudien pour un méga-projet agricole à El-Meniaâ

Il a précisé que les partenaires comptent exploiter plus de 20 000 hectares pour différentes cultures stratégiques et élever 2 000 vaches laitières, avec la possibilité d’étendre la superficie de 8 000 hectares supplémentaires afin de garantir la sécurité alimentaire et de développer l’industrie de transformation.

Pour sa part, M. Ali Ben Ahmed El-Messahili, représentant du partenaire saoudien, a souligné que ce projet, dédié à la culture du blé et à l’élevage bovin, est rendu possible grâce aux vastes terres arables, aux eaux souterraines douces et au soutien apporté par l’État aux investisseurs agricoles.

Il a également exprimé son admiration pour les résultats obtenus dans le secteur agricole de la wilaya d’El-Meniaâ, après avoir visité une ferme modèle.

M. El-Messahili a salué les atouts de la wilaya et de l’Algérie en général, notamment les infrastructures adéquates pour favoriser l’investissement et la présence de banques facilitant les transactions financières.

Il a assuré que le partenaire saoudien mettra à disposition toutes les technologies de pointe nécessaires à la réussite de ce projet.

Ce nouvel investissement algéro-saoudien dans le secteur agricole de la wilaya d’El Ménéa s’inscrit dans le cadre de la dynamique positive des investissements étrangers en Algérie. Il témoigne de l’attractivité de l’Algérie pour les investisseurs, notamment dans le domaine des grandes cultures stratégiques du sud.