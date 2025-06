Méga concours national : la DGSN recrute 1000 inspecteurs de police

La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a annoncé l’ouverture d’un concours pour le recrutement et la formation de 1000 inspecteurs de police, hommes et femmes, pour l’année 2025. Ce recrutement se fera sur la base d’examens et vise à renforcer les effectifs de la police algérienne.

Selon un communiqué de la DGSN, les personnes intéressées peuvent télécharger et imprimer le formulaire de participation au concours et consulter les conditions d’éligibilité via le site web officiel et les plateformes de médias sociaux de la police algérienne.

Le dépôt des dossiers de candidature s’effectuera au niveau des sièges des Sûretés de Daïras et des Sûretés de Wilayas sur l’ensemble du territoire national.

Conditions d’éligibilité au concours de la DGNS 2025

Pour postuler, les candidats doivent être âgés d’au moins 21 ans et de 26 ans au maximum. Ils doivent être titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et justifier de quatre semestres d’études supérieures (deux années universitaires complètes) dans l’un des domaines suivants : droit et sciences politiques, sciences économiques, sciences de gestion et sciences commerciales, mathématiques et informatique, sciences et technologies, ou sciences de la nature et de la vie.

Par ailleurs, les postulants doivent posséder la nationalité algérienne d’origine, jouir de leurs droits civiques et avoir une bonne moralité. Une aptitude physique est requise, permettant de travailler de jour comme de nuit après un examen médical.

La taille minimale est fixée à 1 mètre 70 centimètres pour les hommes et 1 mètre 65 centimètres pour les femmes. L’acuité visuelle doit être de 15/20 sans correction, avec chaque œil ayant une vision d’au moins 7/10.

Enfin, il est impératif de réussir toutes les épreuves de sélection et d’être en situation régulière vis-à-vis du service national ou en être exempté pour des raisons non médicales.

Pour cette campagne de recrutement, la DGSN a ouvert un total de 1000 postes. Parmi ceux-ci, 900 sont destinés aux candidats de sexe masculin, tandis que les 100 postes restants sont réservés aux candidates de sexe féminin, marquant ainsi un effort pour diversifier les effectifs de la police nationale.

Dossier à fournir

Le dossier de candidature doit obligatoirement contenir les documents suivants :

Une demande manuscrite.

Une copie de la carte d’identité nationale.

Trois (03) copies du certificat du baccalauréat de l’enseignement secondaire.

Trois (03) copies des relevés de notes des quatre (04) semestres d’enseignement supérieur dans l’un des domaines mentionnés ci-dessus.

Une fiche de renseignements à remplir par le candidat (disponible sur le site internet de la police algérienne).

Les dossiers peuvent être déposés à partir de la date de la première publication de cette annonce auprès des services de police locaux (Sûretés de Wilaya – Sûretés de Daïra).

Les candidats définitivement admis devront compléter leur dossier administratif avec les pièces suivantes avant le début du stage de formation :

Une copie du document justifiant la situation légale du candidat vis-à-vis du service national ou une preuve d’exemption pour raisons non médicales.

Trois (03) certificats médicaux : médecine générale, maladies pulmonaires et ophtalmologie, remplis par un médecin spécialiste.

Un extrait d’acte de naissance numéro 07.

Un certificat de Toise (mesure de la taille).

Un certificat de résidence.

Un certificat familial pour les candidats mariés.

Deux (02) photographies d’identité.

Pour toute information supplémentaire, les candidats sont invités à contacter les services concernés ou à visiter le site web officiel : www.algeriepolice.dz. Les candidats présélectionnés seront convoqués ultérieurement pour les épreuves du concours.