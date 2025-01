Mediouni le confirme : le lancement du Duty Free de l’aéroport d’Alger est pour bientôt

Mokhtar Saïd Mediouni, PDG de la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger, a fait le point sur l’avancée du projet d’aménagement du plus grand Duty Free du Maghreb au sein de l’aéroport d’Alger.

Lors d’une conférence de presse, organisée en ce mardi à Alger, Mokhtar Said Mediouni a annoncé l’attribution du marché de réalisation de ce projet d’envergure et le calendrier prévisionnel de son ouverture au public.

Duty Free à l’aéroport d’Alger : Mediouni promet du lourd !

Le directeur général de la SGSIA, Mokhtar Said Mediouni, a fait part de l’attribution du marché de réalisation du plus grand Duty Free du Maghreb au groupe GFS Duty Free Algérie. L’entreprise fait appel à des partenaires internationaux, issus de l’Italie, du Royaume-Uni et de Malte, pour équiper l’espace hors taxes de l’aéroport d’Alger.

Par ailleurs, Mediouni affirme que les négociations avec le nouveau partenaire ont commencé, notamment sur les produits qui seront exposés dans ce nouvel espace. « Nous travaillons pour que tous les produits des aéroports internationaux soient disponibles à l’aéroport d’Alger« , a fait savoir le patron de la SGSIA.

Dans ce sillage, le même responsable rassure les passagers transitant via l’aéroport que « les produits invendus« n’auront pas une place sur les rayons de ce Duty Free.

Lancement imminent du Duty Free d’Alger

Dans ce sillage, Mediouni a révélé qu’une superficie de 2400 mètres carrés a été allouée pour exposer des produits de qualité, de luxe et de grandes marques internationales de diverses catégories (parfums, lunettes, montres…), « Nous allons fournir tous les produits que vous pouvez trouver à Dubaï, Singapour, Miami, Paris…« . Et ce, avec la possibilité d’intégrer les autres boutiques de l’aéroport à cet espace.

Lors de cette conférence de presse, Mokhtar Said Mediouni a confirmé que la mise en place et l’ouverture de cet espace hors taxes au grand public sont prévues pour la fin du mois de mars prochain. La mise en place de ce projet d’envergure devrait faire de l’aéroport d’Alger une référence en matière de shopping aéroportuaire.

