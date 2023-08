Médiocrité et obscénités dans les réseaux sociaux : Anes Tina pointe du doigt le public

Le monde des réseaux sociaux a beaucoup changé en peu de temps, et l’Algérie n’est pas resté en reste, car ces dernières années, les médias sociaux ont pris une grande place dans la société, sauf que ces réseaux ont des aspects positifs mais aussi négatifs.

Anes Tina, l’un des influenceurs et créateurs de contenus les plus anciens en Algérie, a fait une vidéo qui est en train de faire le tour des réseaux sociaux, en abordant un sujet dont beaucoup parlent, qui est la médiocrité et les discours obscènes dans le contenu qui est diffusé sur les réseaux sociaux en Algérie. Il commence sa vidéo en relevant le fait que les médias et les influenceurs contribuent à ce phénomène, mais il pointe aussi du doigt le public, en l’accusant d’être le premier à encourager ce phénomène des paroles vulgaires dans les contenus et vidéos diffusés sur les réseaux sociaux.

Le créateur de contenus estime donc que le public que les followers sont les principaux responsables de tout ce que l’on voit sur les réseaux sociaux en Algérie. Il ajoute en disant qu’actuellement les internautes préfèrent les histoires de clash et les révélations des intimités des autres.

Anes Tina affirme que le public contribue à la médiocrité dans les réseaux sociaux

De plus, Anes Tina affirme que ces obscénités sont maintenant acceptés sur les réseaux sociaux, et que ceux qui partagent ce genre de contenus sont acceptés et salués par les internautes algériens, ce qui le pousse à réaffirmer que le public est le premier qui encourage et contribue donc à la médiocrité qui règne sur les réseaux sociaux.

Il revient sur sa carrière en affirmant qu’à ses débuts, il avait eu des offres dans le monde du cinéma, mais il les a refusées car ça contenait du contenu obscène allant à l’encontre de la société algérienne, qui est musulmane, il déplore le fait que les Algériens ont accepté ce phénomène et aiment cela.

Il dit que cela va être pire à l’avenir, que les générations futures et que les adolescents de maintenant vont être influencés par cette médiocrité.

Pour conclure, Anes Tina affirme qu’il a conscience que ses dires seront certainement interprétés par certains qui vont s’en prendre à lui et il leur adresse un message en leur disant que cela ne va pas l’atteindre et qu’il acclame haut et fort son avis par rapport à ce sujet.