Médicaments : l’Algérie réceptionne un premier lot d’anti-vitamine K (AVK) d’Italie

Ce dimanche, le ministère de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique a indiqué avoir reçu une première livraison comprenant 65 000 boîtes du médicament anti-vitamine K par le biais d’un vol en provenance d’Italie via Air Algérie.

AVK : l’Algérie réceptionne le premier lot d’importation d’Italie

Les premières doses d’anti-vitamine K « Acénocoumarol » (Novarol et Sintrom) ont été réceptionnées hier, d’après le dernier communiqué du ministère.

Afin de garantir une certaine équité dans la disponibilité des boites, les autorités compétentes au service du ministère procèderont à la distribution aujourd’hui, dimanche, et à l’approvisionnement des acteurs du secteur sur l’ensemble du territoire.

Un second lot contenant les quantités restantes, estimées approximativement à 300 000 boites, devrait être reçu dans les prochains jours par fret maritime d’Italie.

Acénocoumarol introuvable sur le marché, à quoi est-ce dû ?

Par le biais de son communiqué, le ministère de l’Industrie Pharmaceutique a également tenu à apporter des clarifications quant au phénomène de rareté de l’Acénocoumarol rencontré dernièrement.

D’après les pouvoirs publics, cette pénurie serait « liée à des facteurs externes« , et les autorités ministérielles travaillent à résoudre cette situation en prenant toutes les mesures nécessaires, notamment en diversifiant les sources d’approvisionnement et en localisant la production d’Acénocoumarol sur le territoire national en autres. Cette stratégie a été mise en place fin d’éviter les problèmes de monopolisation et de garantir un approvisionnement continu sur le marché.

