Médicaments gratuits pour les non-assurés : la procédure et le dossier à fournir pour en bénéficier

Dans un pas concret vers l’élargissement de la protection sociale, le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine a appelé les citoyens répondant aux critères d’éligibilité à déposer leur dossier pour bénéficier gratuitement de médicaments essentiels.

L’annonce, publiée sur le compte officiel Facebook de la tutelle, marque la mise en œuvre d’une mesure destinée à soutenir les personnes non assurées socialement et renforcer leur accès aux soins.

Selon le communiqué officiel, cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts continus du ministère pour accompagner les populations vulnérables et réduire les obstacles liés au coût des traitements.

Le dispositif repose sur un cadre réglementaire précis, fixé par le numéro 75 du Journal officiel, qui liste les médicaments accessibles gratuitement aux bénéficiaires.

Une procédure simplifiée pour l’accès aux médicaments gratuits

Pour bénéficier de cette mesure, les citoyens doivent constituer un dossier auprès de la mairie de leur lieu de résidence, au service des affaires sociales. Le ministère a détaillé les documents requis pour garantir l’éligibilité :

Un formulaire de demande signé par l'intéressé ou son représentant légal.

Certificat de naissance et certificat de situation familiale pour les personnes mariées.

Certificat de résidence à jour.

Une photo d'identité récente.

Attestation de non-revenu, délivrée par les services compétents.

Attestation de non-affiliation à toute caisse de Sécurité sociale.

à toute caisse de Sécurité sociale. Rapport médical établi par un médecin spécialiste dans un établissement public de santé, confirmant la présence d’une maladie chronique.

Cette liste précise reflète la volonté de rendre l’accès aux soins transparent et efficace. Tout en évitant les démarches administratives complexes qui pourraient freiner les bénéficiaires.

Quels médicaments sont concernés et quels bénéfices pour les bénéficiaires ?

Les citoyens qui déposeront leur dossier pourront accéder à une large gamme de traitements essentiels. La liste fixée couvre notamment :

Les antihistaminiques et médicaments contre les allergies.

Les analgésiques et anti-inflammatoires pour soulager douleurs chroniques ou ponctuelles.

Les médicaments pour maladies cardiovasculaires, circulatoires et pour stimuler la fonction cardiaque.

Les traitements contre le cancer, les maladies hormonales et l'ostéoporose.

. Les médicaments digestifs, pour la thyroïde et l’insuffisance rénale, ainsi que certains antibiotiques et désinfectants locaux.

Ce dispositif permet aux non-assurés de bénéficier de soins indispensables sans charge financière directe. Tout en assurant un suivi médical régulier et la continuité des traitements pour les pathologies chroniques.

Le ministère a également mis à disposition un lien officiel vers la liste complète des médicaments concernés. Permettant aux bénéficiaires et aux professionnels de santé de consulter facilement l’intégralité des traitements disponibles.