Médicaments GLP-1 : ce que la science révèle vraiment sur l’Ozempic

Depuis quelques années, les médicaments agonistes des récepteurs GLP-1 (glucagon-like peptide-1) ont profondément transformé la prise en charge du diabète de type 2 et de l’obésité. Deux pathologies en expansion mondiale.

Selon la Fédération internationale du diabète (IDF), plus de 530 millions d’adultes vivaient avec le diabète en 2021. Dans ce contexte, l’Ozempic — dont le principe actif est le sémaglutide — s’est imposé comme une référence. Approuvé par la FDA américaine en décembre 2017, puis par l’Agence européenne des médicaments (EMA), le médicament injectable figure désormais parmi les plus prescrits dans le monde.

Son mécanisme repose sur l’imitation d’une hormone naturelle : le GLP-1, sécrétée par l’intestin après les repas. En réponse à l’alimentation, l’hormone stimule la sécrétion d’insuline, freine la vidange gastrique et transmet au cerveau un signal de satiété durable. Le sémaglutide reproduit et amplifie ces effets : il régule la glycémie et réduit l’appétit. Au-delà du contrôle du diabète, des essais cliniques ont démontré une réduction significative du poids corporel et du risque cardiovasculaire.

À quelles personnes ces médicaments s’adressent-ils ? Comment les administrer, et quels effets indésirables faut-il anticiper ? Voici un état des lieux fondé sur les données scientifiques les plus récentes.

Diabète de type 2, obésité : à qui peut profiter le GLP-1 ?

L’Ozempic s’inscrit avant tout dans le traitement du diabète de type 2, en complément de l’alimentation et de l’exercice physique, lorsque les antidiabétiques oraux ne suffisent plus à contrôler la glycémie. Il ne constitue pas un traitement de première intention, mais un renforcement thérapeutique adapté aux patients dont l’équilibre glycémique reste insuffisant.

Outre le diabète, le sémaglutide agit sur plusieurs facteurs de risque métabolique à la fois. L’essai clinique SUSTAIN-6, publié dans le New England Journal of Medicine, a mis en évidence une réduction de 26 % du risque cardiovasculaire relatif — infarctus du myocarde, AVC ou décès d’origine cardiaque — chez des patients diabétiques à haut risque.

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Pour la prise en charge de l’obésité, le sémaglutide se décline sous une autre marque : le Wegovy (dosé à 2,4 mg), approuvé par la FDA américaine en juin 2021. Les situations cliniques dans lesquelles un médecin envisage un traitement GLP-1 comprennent principalement :

Diabète de type 2 insuffisamment contrôlé par un traitement oral

insuffisamment contrôlé par un traitement oral Surpoids ou obésité associés à un prédiabète, un syndrome métabolique ou un risque cardiovasculaire élevé

ou associés à un prédiabète, un syndrome métabolique ou un risque cardiovasculaire élevé Résistance à l’insuline documentée, associée à un excès pondéral

En revanche, les médicaments GLP-1 sont formellement contre-indiqués chez les personnes atteintes de diabète de type 1, sous insulinothérapie intensive, pour les femmes enceintes ou allaitantes.

Posologie et injection : le guide pratique pour bien utiliser l’Ozempic

L’Ozempic s’administre en injection sous-cutanée hebdomadaire, à l’aide d’un stylo injecteur prérempli. Le patient l’injecte lui-même sous la peau — jamais dans un muscle ni dans une veine. Les zones recommandées sont l’abdomen, la cuisse et la partie supérieure du bras. À chaque injection, il convient de changer de site d’injection afin de prévenir les réactions cutanées locales, comme la rougeur ou l’induration.

La posologie suit un schéma de titration progressive : le traitement débute à 0,25 mg par semaine pendant quatre semaines — dose d’initiation qui favorise la tolérance digestive — avant d’augmenter à 0,5 mg, puis à 1 mg, voire 2 mg, en fonction de la réponse clinique. Ce palier progressif est fondamental : il limite l’intensité des effets gastro-intestinaux qui surviennent en début de traitement.

L’injection a lieu le même jour fixe chaque semaine, indépendamment des repas. En cas d’oubli, le patient l’administre dès que possible, à condition que la prochaine injection soit prévue dans au moins cinq jours. En outre, le stylo injecteur doit être conservé au réfrigérateur entre 2 et 8 °C avant la première utilisation, puis à température ambiante — en dessous de 30 °C — pendant six semaines au maximum une fois ouvert.

L’apprentissage de la technique d’injection auprès d’un professionnel de santé garantit une absorption optimale du médicament et minimise les erreurs d’administration.

Comment le sémaglutide aide-t-il à perdre du poids ?

La perte de poids liée au sémaglutide repose sur deux mécanismes distincts et complémentaires. D’une part, la molécule se fixe sur les récepteurs GLP-1 présents dans l’hypothalamus — zone du cerveau chargée de réguler l’appétit — et atténue les envies alimentaires. D’autre part, elle ralentit la vidange gastrique, prolongeant la sensation de satiété entre les repas.

Dans les essais cliniques STEP, portant sur des adultes en surpoids ou obèses, près des deux tiers des participants ont perdu au moins 15 % de leur masse corporelle après 68 semaines de traitement au sémaglutide 2,4 mg. Le médicament réduit ainsi l’apport calorique de façon spontanée, sans imposer de régime contraignant.

Cependant, le sémaglutide ne transforme pas durablement la physiologie de l’obésité. L’extension de l’essai STEP 1, publiée dans Diabetes, Obesity and Metabolism en 2022, le confirme : un an après l’arrêt du traitement, les participants avaient en moyenne repris les deux tiers du poids perdu. Une méta-analyse publiée dans le BMJ en janvier 2026 — portant sur 37 études regroupant plus de 9 000 adultes — projette un retour au poids initial en moins de deux ans sans traitement continu.

Ces données soulignent ainsi qu’Ozempic déploie son plein potentiel dans le cadre d’un changement de mode de vie durable : alimentation équilibrée, activité physique régulière et suivi médical structuré. L’arrêt brutal du traitement, sans modification des habitudes alimentaires, expose à une reprise pondérale rapide.

Nausées, pancréatite : ce que la science révèle sur les effets indésirables du GLP-1

Les effets indésirables des médicaments GLP-1 bénéficient d’une documentation scientifique solide. Une revue systématique publiée dans l’International Journal of Molecular Sciences en 2024 conclut que les effets gastro-intestinaux dominent le profil de tolérance : nausées (2 à 20 % des patients), diarrhées (1,4 à 13 %), vomissements (environ 6 %) et rhinopharyngite. Dans la majorité des cas, ces troubles surviennent en début de traitement et s’atténuent à mesure que l’organisme s’adapte.

Parmi les effets rares mais graves, la littérature médicale documente des cas de pancréatite aiguë, de lithiase biliaire, d’altération de la fonction rénale et de complications rétiniennes lors d’une correction glycémique trop rapide. La même revue de 2024 établit que le risque de cancer thyroïdien reste inférieur à 1 % sur l’ensemble des participants étudiés. Sur le plan esthétique, un phénomène nommé « Ozempic face » correspond à une fonte du tissu graisseux facial, conséquence directe de la perte de poids rapide.

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Cependant, certains symptômes imposent une consultation médicale urgente :

Douleurs abdominales intenses et persistantes (suspicion de pancréatite )

) Jaunisse, urines foncées ou selles décolorées ( atteinte hépatique ou biliaire )

ou ) Gonflement du visage, urticaire ou difficultés respiratoires ( réaction allergique sévère)

sévère) Troubles visuels soudains

Enfin, aucun arrêt du traitement ne doit intervenir sans avis médical préalable, même en cas d’effets indésirables gênants.