Médicaments et vaccins : le Niger sollicite l’expertise pharmaceutique algérienne

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique algérienne, Wassim Kouidri, a tenu mardi une réunion de travail à distance avec le ministre de la Santé de la République du Niger, Gouera Hakimi. Cette rencontre a marqué un pas important dans le renforcement des liens entre les deux pays dans le domaine de la santé et de l’industrie pharmaceutique.

À LIRE AUSSI : Météo Algérie : retour au calme dès ce 17 mars ? Vents violents et pluies persistants dans ces régions

Selon un communiqué du ministère algérien, plusieurs hauts responsables ont participé à la réunion. Parmi eux, l’ambassadeur d’Algérie au Niger, le directeur général de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques et le directeur général du groupe public Saidal. Leur présence a permis de discuter concrètement des besoins et des opportunités de coopération entre Alger et Niamey.

Une demande claire du Niger

Lors de la réunion, le côté nigérien a formulé une demande précise : recevoir des médicaments et des vaccins fabriqués en Algérie. Le Niger souhaite également être accompagné dans la création d’une industrie pharmaceutique locale capable de produire certains médicaments sur place. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large visant à renforcer l’autonomie pharmaceutique des pays africains.

À LIRE AUSSI : BEM et BAC 2026 en Algérie : le ministère dévoile les dates officielles

Le communiqué souligne que cette démarche repose sur « l’expérience de l’Algérie dans le domaine pharmaceutique et sa place stratégique dans l’industrie du médicament en Afrique ». L’Algérie est reconnue pour ses capacités de production de médicaments et de vaccins et pour son savoir-faire technique, acquis au fil des années.

L’Algérie se dit prête à accompagner le Niger

De son côté, Wassim Kouidri a affirmé que le secteur pharmaceutique algérien est prêt à soutenir le Niger. Selon lui, cet accompagnement se traduira par la satisfaction des besoins immédiats du Niger en médicaments et vaccins, mais aussi par un renforcement de la coopération technique.

À LIRE AUSSI : L’Algérie lance l’exploitation d’un gisement parmi les plus riches au monde !

Le ministre a insisté sur l’importance de « la création et le développement d’unités industrielles pour produire des médicaments au Niger ». L’objectif est de favoriser la collaboration entre les pays africains, tout en contribuant à garantir la sécurité sanitaire sur le continent.

Vers un partenariat durable

Cette rencontre illustre la volonté des deux pays de consolider leurs liens économiques et industriels, et de mettre en valeur l’expertise algérienne dans le secteur pharmaceutique. Elle ouvre la voie à un partenariat durable, basé sur le partage de compétences et la coopération technique, au bénéfice des populations des deux nations.

À LIRE AUSSI : Zinc et plomb : l’Algérie lance l’exploitation d’un 2ᵉ gisement naturel d’envergure

Avec ce type d’initiatives, l’Algérie confirme sa position de leader régional dans le domaine pharmaceutique et réaffirme son engagement à soutenir ses voisins africains dans la construction de systèmes de santé plus autonomes et résilients.