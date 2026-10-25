Voyage en Algérie avec des médicaments : ordonnance, psychotropes, ce que contrôle la Douane

Chaque année, la Douane algérienne saisit des médicaments transportés sans justificatif, notamment des psychotropes. Pour un traitement personnel, l’ordonnance reste le document essentiel. Certains médicaments courants, comme le tramadol ou la prégabaline, font toutefois l’objet d’une surveillance particulière.

Voyager en Algérie avec ses médicaments : ce que la Douane accepte

Les médicaments destinés à un traitement personnel font partie des effets du voyageur. La Douane les accepte, à condition que les quantités correspondent aux besoins réels de la personne. Un diabétique ou un patient sous traitement chronique peut donc voyager avec ses médicaments habituels.

Ces produits entrent dans la franchise des objets à usage personnel ou familial, plafonnée à 150 000 DA au total. Notre guide des règles douanières pour les voyageurs détaille cette franchise. Les médicaments restent toutefois soumis à des contrôles spécifiques.

Il faut bien distinguer l’usage personnel de l’importation commerciale. Une valise remplie de boîtes identiques éveillera forcément les soupçons des douaniers. L’importation de produits pharmaceutiques à des fins commerciales obéit à des règles beaucoup plus strictes.

Combien de médicaments peut-on emporter en Algérie ?

La Douane algérienne ne publie pas de seuil chiffré pour les médicaments des voyageurs. La quantité doit simplement correspondre à la durée du traitement, et l’ordonnance permet de la justifier. Mieux vaut donc ne transporter que les boîtes nécessaires à la durée du séjour.

Côté français, la Douane fixe ses propres règles pour les médicaments ordinaires. La quantité doit correspondre à la durée prévue par l’ordonnance ou, à défaut, à trois mois de traitement. Ces règles s’appliquent au départ de la France, mais pas à l’arrivée en Algérie.

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Tramadol, prégabaline, zolpidem : les psychotropes sous contrôle en Algérie

La loi algérienne encadre strictement les stupéfiants et les substances psychotropes. Elle considère comme illicite leur usage personnel en dehors d’une prescription médicale. Leur détention, leur transport et leur importation relèvent en outre d’une autorisation du ministre de la Santé, réservée aux usages médicaux ou scientifiques.

Plusieurs médicaments courants figurent sur la liste officielle des psychotropes à risque d’abus. Elle comprend le tramadol, la prégabaline, le clonazépam, le zolpidem, la buprénorphine, le clorazépate, le midazolam et le trihexyphénidyle. La classification algérienne range aussi l’alprazolam et le bromazépam parmi les psychotropes, et la morphine et la codéine parmi les stupéfiants.

Un voyageur qui suit l’un de ces traitements doit impérativement présenter l’ordonnance originale à son nom. Il a intérêt à se renseigner auprès du consulat d’Algérie avant le départ. La procédure d’autorisation du ministère de la Santé vise surtout les professionnels, et les conditions applicables à un patient restent à préciser au cas par cas.

Le pays de départ impose aussi ses formalités. Pour un voyage de la France vers l’Algérie, la Douane française exige l’original de l’ordonnance pour les psychotropes et les stupéfiants. Pour les stupéfiants, l’Agence nationale de sécurité du médicament délivre une attestation de transport si le pays de destination exige un certificat.

Médicaments saisis à la Douane : ce que risque un voyageur

Un voyageur incapable de justifier ses médicaments s’expose d’abord à leur saisie. La législation algérienne sur les stupéfiants, durcie en 2023 puis en 2025, punit lourdement l’importation illicite de psychotropes. Des poursuites restent possibles lorsque la quantité dépasse manifestement un usage personnel.

Les contrôles visent notamment les vols en provenance de France. À l’aéroport de Sétif, les douaniers ont ainsi saisi 1 505 comprimés psychotropes de différents types sur des passagers venus de Paris. Ces voyageurs ne disposaient d’aucune ordonnance médicale justifiant leur possession.

Ces affaires concernent souvent des tentatives de trafic, et non des patients de bonne foi. Un voyageur muni de son ordonnance et d’une quantité raisonnable ne court en principe pas ce risque. La vigilance reste néanmoins de mise, car les contrôles se sont renforcés.

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Médicaments en avion vers l’Algérie : les bons réflexes avant de partir

La première précaution consiste à emporter l’ordonnance originale, récente et lisible, au nom du voyageur. Chaque médicament doit rester dans sa boîte d’origine, avec sa notice. Un comprimé sans emballage ni référence ne pourra être justifié devant les douaniers.

Il vaut mieux ne transporter que la quantité nécessaire à la durée du séjour. En cas de doute sur un produit, le passage par le circuit rouge permet de le déclarer spontanément. Méfiez-vous aussi des médicaments achetés hors du circuit officiel, qui peuvent être contrefaits.

Les règles peuvent évoluer et varier selon la nature du traitement. Il est recommandé de vérifier auprès du consulat d’Algérie ou des services de la Douane algérienne avant le voyage, afin d’éviter toute confusion. Pensez aussi aux règles sur les sommes d’argent à déclarer, en France comme en Algérie.

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