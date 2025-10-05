Médicaments : après la Mauritanie, SAIDAL lance les exportations vers un autre pays voisin

Le groupe pharmaceutique public algérien Saïdal a signé, ce dimanche, un protocole d’accord avec la société libyenne « Al Lou’loua Al Oula » pour l’importation de médicaments et de produits médicaux, marquant une nouvelle étape dans le renforcement des relations économiques et industrielles entre l’Algérie et la Libye.

La cérémonie s’est tenue au siège de la direction générale du groupe Saïdal à Alger, en présence de la présidente-directrice générale du groupe, Nabila Benyagzer Ouarath, et du directeur général de la société libyenne, Akram Ali Ahmed Essaïd, accompagnés de plusieurs responsables des deux parties. Cet accord vise à élargir la coopération dans le domaine pharmaceutique et à stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays voisins.

Saïdal va exporter ses médicaments en Libye

Le protocole signé prévoit notamment la relance des exportations de Saïdal vers le marché libyen, une étape importante après plusieurs années de ralentissement des échanges dans ce secteur. Il inclut également le transfert d’expertise, de savoir-faire et de technologies en matière de production pharmaceutique.

L’objectif est de renforcer la capacité de production locale des deux pays et de favoriser un meilleur accès aux médicaments de qualité, tout en stimulant la complémentarité industrielle entre Alger et Tripoli.

Selon la direction de Saïdal, cet accord s’inscrit dans une vision plus large visant à faire de l’Algérie un acteur majeur de l’industrie pharmaceutique africaine. Il répond également à la volonté commune des deux pays de promouvoir la coopération Sud-Sud et de développer des partenariats régionaux durables.

Pour la Libye, cet accord représente une opportunité de diversification de ses sources d’approvisionnement et un accès direct à l’expertise algérienne dans un secteur vital.

Partenariat algéro-libyen : Saïdal mise sur l’exportation et le transfert de technologie

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique économique impulsée par le Salon du commerce intra-africain (IATF), qui encourage les échanges entre pays du continent et la valorisation des produits locaux. Le secteur pharmaceutique, considéré comme l’un des piliers du développement durable et de l’intégration économique africaine, occupe une place stratégique dans cette démarche.

Avec cet accord, Saïdal confirme son ambition de consolider sa présence à l’international, notamment sur les marchés africains. Le groupe mise sur la qualité de ses produits, la fiabilité de ses partenariats et l’innovation technologique pour renforcer son positionnement.

De leur côté, les autorités algériennes et libyennes voient dans cette coopération un modèle de partenariat équilibré et bénéfique, capable de stimuler la croissance économique et de favoriser la souveraineté sanitaire des deux pays.