Médicaments anticancéreux : Saidal dévoile ses plans pour 2025

Le groupe pharmaceutique public Saidal consolide sa présence sur le marché des médicaments anticancéreux avec une part allant de 4% en 2022 à 10% cette année. Avec une stratégie de développement holistique, Saidal se prépare à une avancée internationale avec une ambition de 35% d’ici 2025.

Selon le secrétaire général du groupe, Abdelouaheb Grimes, ce progrès souligne également une amélioration qualitative. En faisant passer le nombre de traitements anticancéreux de 8 à 30 types 2024.

🟢 À LIRE AUSSI : Récupération des biens mal acquis : Saidal relance une usine de lait infantile à Alger

Saidal enregistre une croissance notable de son chiffre d’affaires

Les performances financières du groupe Saidal ont progressé de manière notable ses dernières années. Il affiche une augmentation d’environs 50 % de son chiffre d’affaires entre 2022 et 2024. Cette expansion résulte notamment de la production de médicaments anticancéreux. Cette dernière a contribué à une élévation de 25 % du chiffre d’affaires en 2023.

Par ailleurs, la dynamique se maintiendra, avec des objectifs ambitieux pour l’avenir. Une augmentation supplémentaire de 23 % est prévue d’ici l’année prochaine. Et ce, en adoptant une politique stratégique, comme l’explique M. Grimes lors de son récent passage à la radio : « cette performance exceptionnelle est attribuée à une nouvelle politique d’entreprise. Axée sur l’optimisation des ressources existantes et une expansion stratégique de la production et de la commercialisation des produits ».

De plus, l’un des objectifs principaux de Saidal est de minimiser la dépendance nationale aux importations de traitements. En particulier les médicaments anticancéreux. Ainsi, la production locale contribuera à l’optimisation du budget de santé publique.

C’est dans ce contexte que le secrétaire général de Saidal ajoute : « il s’agit également d’optimiser le budget national consacré à cette gamme de médicaments, en fournissant au maximum les pharmacies des hôpitaux afin qu’ils dépendent le moins possible des importations ».

Des perspectives futures ambitieuses !

Saidal s’engage dans une démarche d’innovation et d’expansion, visant, non seulement, à s’imposer à l’international, mais aussi à développer l’aspect technologique de production. « Aujourd’hui, nous sommes en phase production d’anticancéreux. Mais dans le futur, nous allons développer l’aspect recherche développement afin de maîtriser cette technologie et entrer en production en full process », explique le responsable du groupe.

Dans la perspective de conserver son leadership et répondre à la demande du marché national et international, Saidal continue de diversifier sa gamme de produits. Un total de 160 médicaments sont déjà fabriqués, avec un objectif de 70 nouveaux traitements d’ici à la fin de l’année 2024. Ces nouveautés couvriront plusieurs spécialités médicales, dont la dermatologie et la cardiologie.

De plus, Abdelouaheb Grimes avance : « Nous avons actuellement commencé la production de nouveaux médicaments génériques. Il s’agit de 19 nouveaux produits dans différentes spécialités comme la cardiologie, dermatologie, anticancéreux, diabète, etc., dont l’enregistrement et la commercialisation au niveau de la PCH (pharmacie centrale des hôpitaux) ont été exécutés ».

En résumé, le groupe Saidal se positionne comme un acteur stratégique dans le secteur pharmaceutique en Algérie. Il vise un avenir prometteur dans la production de médicaments. Ainsi, il s’engage à contribuer au développement du secteur de la santé publique ainsi que de l’économie du pays.

🟢 À LIRE AUSSI : Tout savoir sur la chimio-embolisation et la radio-embolisation dans le traitement des tumeurs