Médicaments anticancéreux « made in Algeria » : El Kendi inaugure une usine ultramoderne à Rahmania

Une nouvelle ère s’ouvre pour la lutte contre le cancer en Algérie. Le laboratoire pharmaceutique El Kendi, leader dans la fabrication du produit générique et filiale du Groupe international MS Pharma, vient d’inaugurer une unité de production ultra-moderne dédiée aux traitements oncologiques.

Cet événement majeur, placé sous le haut patronage du Ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, Sifi Ghrieb, ainsi que le, Ministre délégué chargé de la Production Pharmaceutique Fouad Hadji, et Mohamed Abdenour Rabehi, Wali d’Alger, marque une avancée significative dans le domaine de la santé.

D’un coût de 7 millions de dollars, cette nouvelle usine, située à Rahmania, est équipée des technologies les plus pointues. Dotée des technologies les plus avancées et d’une capacité nominale de production de 5 millions d’unités par an, cette nouvelle unité permettra à El Kendi de :

Localiser des produits innovants importants, utilisés dans les protocoles thérapeutiques, nous comptons lancer 25 SKU d’oncologie pour les prochaines trois années avenirs, dont certains sont basés sur des dossiers d’origine européenne tandis que d’autres font l’objet d’un développement interne.

Réduire la dépendance aux importations et rendre les médicaments anti-cancéreux plus accessibles aux patients.

Créer plus d’une trentaine d’emplois directs, ce qui favorise un développement économique local.

El Kendi : un acteur clé dans la lutte contre le cancer en Algérie et à l’international

« Cette nouvelle unité de production représente un jalon important pour El Kendi. Elle symbolise notre engagement indéfectible à améliorer la vie des patients en Algérie et dans la région” a déclaré Kalle Kaend, CEO du Groupe MS Pharma, maison mère d’El Kendi. “Nous sommes fiers de cette réalisation, qui nous permettra de répondre aux besoins croissants des patients et de contribuer à l’essor de l’industrie pharmaceutique algérienne.”

En effet, El Kendi ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. L’entreprise vise à exporter ses produits vers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, positionnant ainsi l’Algérie comme un acteur majeur dans la production de médicaments anticancéreux.

Conçue selon les normes internationales, la nouvelle unité de production d’El Kendi met l’accent sur la sécurité des employés et la protection de l’environnement. Elle est dotée d’équipements et de procédures modernes pour garantir la sécurité des travailleurs et minimiser son impact environnemental grâce à une station d’épuration et de traitement des eaux de rejets, ainsi qu’à une rationalisation de l’utilisation de l’eau et de l’énergie. » a rajouté Karim Makri, Directeur Général par Intérim d’El Kendi.

Au-delà de l’aspect médical, ce projet a également un impact économique et social important. La création de plus de 30 emplois directs vient renforcer le tissu économique local. Par ailleurs, El Kendi a mis un point d’honneur à respecter les normes environnementales les plus strictes, avec notamment une station d’épuration des eaux usées.

Avec cette nouvelle unité, El Kendi confirme sa position de leader dans le secteur pharmaceutique en Algérie et pose les bases d’un avenir prometteur pour la santé des Algériens.