Médicaments anticancéreux : l’Algérie produira ses premiers lots à cette date

Le ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique a pris des mesures cruciales pour garantir un approvisionnement en produits anesthésiques destinés à la chirurgie dentaire.

C’est ce qu’a révélé le Dr. Réda Belkacemi, chef de l’Observatoire de Veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques lors de sa récente intervention sur la radio nationale.

Médicaments anticancéreux : un responsable donne la date de début de production

Sur le plateau de la radio chaine 1, le responsable a fait une annonce révolutionnaire concernant la production de médicaments contre le cancer en Algérie. Le Dr. Belkacemi a déclaré que la production d’anticancéreux devrait commencer avant la fin de l’année en cours. Pas moins de 6 unités majeures sont en cours de préparation, dotés de vastes capacités de production.

Le ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique a souligné l’importance de livrer ces projets avant la fin de l’année, dans le but de répondre aux besoins croissants du marché national. De plus, certains de ces projets pourraient ouvrir la porte à l’exportation vers le marché africain, renforçant ainsi la position de l’Algérie en tant que centre de production pharmaceutique.

D’ici à 2024, ces initiatives majeures devraient permettre de réduire de façon significative les perturbations qui touchent la disponibilité des anticancéreux en Algérie. Ces projets devraient ainsi réduire la dépendance à l’importation de médicaments tout en maintenant une disponibilité abondante, évitant ainsi les tensions liées à leur approvisionnement.

Pénurie d’anesthésie dentaire : 4 millions de doses importées

Le Dr Belkacemi a également révélé des développements significatifs dans le secteur pharmaceutique du pays, notamment en ce qui concerne la disponibilité d’anesthésiants dentaires. Le ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique a pris des mesures décisives pour garantir l’approvisionnement en produits anesthésiques essentiels pour les interventions dentaires.

Ainsi, pas moins de 4 millions de doses ont déjà été distribuées, ce qui devrait résoudre les perturbations rencontrées par les praticiens.

Ces mesures surviennent alors que la question de la pénurie d’anesthésiants dentaires fait polémique en Algérie. D’un côté, l’ordre national des médecins dentistes algériens qui revendique un manque accru de produits sur le marché, et d’un autre le ministère qui réfute ces allégations et insiste sur la disponibilité du produit.