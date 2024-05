Médicaments anti cancer : l’Algérie en produira prochainement

Hier, le ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique a inauguré le projet Phoenix Biotech. Ce projet ambitieux vise à produire des matières premières pour médicaments à partir de plantes naturelles, notamment les palmiers.

En présence de Wassim Kouidri, PDG du groupe Saidal, et de chercheurs de la présidence de la République, une convention de partenariat a été signée entre le groupe Saidal et la société holding Agrodif . Cette dernière se concentrera sur la production de matériaux de fermentation essentiels pour l’industrie pharmaceutique.

De plus, le ministre, Ali Aoun, a assisté à une présentation détaillée sur l’usine spécialisée dans la production de matières premières d’origine végétale, dérivées des dattes. Le projet, évalué à 10 millions de dollars, est stratégique pour Saidal. Il renforcera la position du groupe sur le marché des médicaments et contribuera à l’autosuffisance et à la sécurité sanitaire du pays.

Le ministre a également visité l’unité de production d’antibiotiques de Saidal, située dans la zone industrielle de Harbil. Cette unité se spécialise dans la production d’antibiotiques avec une capacité annuelle de 50 820 000 unités.

Ali Aoun a insisté sur l’importance d’accélérer les travaux de l’atelier de production de matières premières pour démarrer la production au plus vite. Il a souligné les améliorations notables dans les industries pharmaceutiques nationales. La couverture du marché national par la production locale dépasse désormais 70 %, un indicateur positif.

Du nouveau dans la production de médicaments contre le cancer

Par ailleurs, le ministre a révélé que de nouvelles usines débuteront bientôt pour produire des médicaments contre le cancer, un projet qui tient particulièrement à cœur au Président de la République.

Ce développement marque une étape importante dans la diversification et l’innovation de l’industrie pharmaceutique en Algérie. En investissant dans des projets comme Phoenix Biotech, le pays se dirige vers une plus grande autonomie et un renforcement de sa capacité à répondre aux besoins de santé de sa population.