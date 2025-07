Médicament contrefait en Algérie ? Le ministre dément formellement l’alerte sur le SINTROM 4 MG

Le ministre de l’Industrie Pharmaceutique, Wassim Kouidri, a catégoriquement affirmé mardi que l’Algérie est totalement exempte de médicaments contrefaits, démentant les récentes rumeurs concernant l’entrée de quantités falsifiées du médicament Sintrom 4 mg sur le marché national.

Selon un communiqué de la wilaya d’Alger, le ministre a souligné que l’Algérie a cessé d’importer ce médicament depuis 2023, précisant qu’il n’existe que deux producteurs locaux agréés par le ministère pour sa fabrication.

Cette déclaration intervient dans le cadre d’une visite de travail et d’inspection menée par Kouidri dans plusieurs installations de la wilaya d’Alger, accompagné du wali de la capitale, Mohamed Abdennour Rabehi.

L’objectif de cette visite était de suivre l’avancement des projets du secteur et de vérifier la conformité des acteurs aux normes de qualité et de production.

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique dément les rumeurs de faux médicaments après l’alerte sur le « Sintrom 4 mg » contrefait

Rappelons que, la Direction de la Santé et de la Population de la wilaya de Tizi Ouzou a émis un avis urgent aux responsables des établissements de santé et pharmaceutiques, les alertant sur la présence potentielle d’une version contrefaite du médicament Sintrom 4 mg, prescrit pour le traitement des troubles de la coagulation sanguine.

Dans le cadre de son contrôle des activités commerciales liées aux produits pharmaceutiques, la Direction a confirmé avoir reçu des informations concernant la commercialisation probable d’un médicament falsifié portant le nom de Sintrom 4 mg, ce qui représente un risque sanitaire pour les patients.

La Direction a appelé les responsables des hôpitaux, les distributeurs de médicaments et les pharmaciens à faire preuve de la plus grande vigilance et à prendre les mesures nécessaires pour vérifier l’origine de toute unité de ce médicament reçue ou en stock.

La circulaire insiste sur la nécessité de s’abstenir de délivrer tout emballage en cas de doute sur son authenticité, et d’informer immédiatement les services de la Direction de toute quantité suspecte ou non conforme aux normes.

En somme, la déclaration du ministre Wassim Kouidri se veut rassurante face aux inquiétudes suscitées par les rumeurs de contrefaçon.

En affirmant la traçabilité et la souveraineté de la production nationale du Sintrom 4 mg, les autorités réaffirment leur engagement à garantir la sécurité sanitaire des citoyens et à renforcer le contrôle sur le circuit du médicament en Algérie.