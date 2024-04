Médical et paramédical : Importantes décisions de Tebboune

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés inhérents à plusieurs secteurs, indique un communiqué du Conseil.

Après l’ouverture de la réunion par Monsieur le président de la République et la présentation par le Premier ministre de l’ordre du jour et de l’activité gouvernementale pour les deux dernières semaines.

Pour ce qui est des statuts des corps médical et paramédical, le président de la République a mis en avant le rôle pionnier des corps médical et paramédical dans la garantie de la sécurité sanitaire nationale, d’où l’impératif d’accorder une place particulière à ce secteur, impliquant la protection et la retraite, ainsi que des pensions incitatives en fonction de la nature des zones de travail, les statuts ne devant pas focaliser uniquement sur les aspects financiers. Et pour ce faire, le Chef de l’Etat a ordonné un nouvel examen des statuts en Conseil de Gouvernement.

Projet de loi relatif à l’état civil et rapport sur l’évolution du processus de numérisation

Concernant le projet de loi relatif à l’état civil, le président a ordonné le report du débat dudit projet en vue de son enrichissement, soulignant l’importance particulière que revêt la loi sur l’état civil en tant que base de données qui doit être moderne et permanente et dont la gestion doit être confiée aux élus, représentants de la société. Il a également, instruit le ministre de la Justice à l’effet d’associer magistrats et walis à l’enrichissement de ce projet de loi.

Pour ce qui est de la numérisation, le Président de la République s’est félicité de la cadence positive du processus, notamment en ce qui concerne la numérisation des départements ministériels.