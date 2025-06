Médias sociaux, technologie et leur impact sur la manière dont les gens gagnent leur vie

Durant les deux décennies précédentes, le monde du travail a considérablement évolué grâce au développement croissant de la technologie et des médias sociaux. Si ces derniers n’étaient autrefois que des canaux d’échange privé, ils sont devenus des espaces professionnels, permettant à plusieurs millions d’utilisateurs de se faire des revenus considérables sans se rendre dans un bureau physique. Pour ce qui est de la technologie, elle contribue à automatiser, faciliter et élargir les perspectives économiques, permettant ainsi une redéfinition des notions de carrière, bénéfices et émancipation professionnelle.

L’émergence des créateurs de contenu

Le changement le plus flagrant concernant les médias sociaux est la montée en puissance de la profession de créateur de contenu. Plusieurs plateformes servent de nos jours de vitrines professionnelles, à savoir Instagram, YouTube, TikTok et même LinkedIn. De nos jours, en publiant un contenu pertinent et engageant, une personne peut rentabiliser et monétiser sa passion pour la comédie, la cuisine, la langue, son imagination, etc.

Vous vous demandez certainement d’où proviennent ces revenus, sachez que plusieurs sources sont impliquées. Il s’agit des revenus publicitaires, des abonnements payants, des conventions avec des marques, de la vente des services et produits, ou encore des dons de fans comme on voit sur Facebook.

C’est ainsi que simplement par leur présence en ligne, de nombreux influenceurs gagnent des milliers, voire des millions d’euros chaque jour grâce à ces plateformes. Mais ce n’est pas aussi simple, car cette monétisation est le résultat d’un travail stratégique : étude d’audience, fidélisation, partenariats, storytelling et bien d’autres encore. C’est un marché entrepreneurial, où les compétences digitales, la créativité et le marketing sont cruciaux.

Le télétravail et la digitalisation des métiers

Depuis la pandémie de COVID-19, le travail en présentiel a passé le relais au télétravail. Si le travail à distance continue d’être privilégié par les entreprises, c’est grâce à des outils de communication professionnelle modernes tels que Slack, Zoom, ou Google Workspace. De milliers de travailleurs et employeurs ont compris que la présence au bureau n’était pas toujours indispensable.

L’économie du travail à distance est donc devenue la mode, transcendant les frontières géographiques. C’est ainsi qu’un rédacteur web peut désormais travailler au Nigeria pour une multinationale basée au Canada ou aux États-Unis, contre une rémunération en devise étrangère. Le télétravail est également devenu un levier d’inclusion, facilitant ainsi l’accès à un emploi aux personnes handicapées ou vivant en milieu rural.

Les plateformes de freelance et la gig economy

Si avant il fallait déposer des dossiers physiques dans les entreprises pour espérer dénicher un emploi, de nos jours, la “gig economy” bat son plein. C’est ainsi que grâce à des plateformes comme Upwork, Malt ou encore Fiverr, vous pouvez postuler et obtenir des contrats avec des entreprises. Cette flexibilité permet aux rédacteurs de contenu, traducteurs, graphistes, développeurs, SEO, assistants virtuels ou monteurs vidéo de trouver un espace où mettre à profit leur savoir-faire.

Toutefois, bien que cette économie novatrice du travail soit attrayante de par sa souplesse, elle pose également des défis d’accès à la protection sociale, de sécurité de l’emploi et de régularité des revenus. Cependant, pour de nombreuses personnes, elle représente une chance unique d’être autonome et de s’organiser librement dans l’exécution des tâches.

L’intelligence artificielle au service de la productivité

Pour faciliter cette transition professionnelle, la technologie a été d’une très grande aide du fait d’un acteur puissant : l’Intelligence artificielle ! Des outils tels que Midjourney, ChatGPT ou DALL.E ont complètement révolutionné la façon de générer du contenu, de concevoir des visuels ou de produire des textes complexes.

ChatGPT : les entrepreneurs, les créateurs et les freelances utilisent ce modèle de langage pour économiser un temps précieux dans la rédaction de candidatures, de courriels, de script vidéo ou même de description de produit.

DALL.E : ce service d’IA, très similaire à Link House AI, peut être utilisé par les graphistes. Il permet de générer des images réalistes, basées sur des instructions et des exigences très précises.

Midjourney : il permet aux artistes et graphistes de créer des visuels innovants basés simplement sur des descriptions textuelles.

Bien que ces outils ne sauraient se substituer à l’humain, ils augmentent considérablement leurs capacités, réduisent les deadlines et permettent l’insertion professionnelle des personnes sans formation technique.

L’essor des formations en ligne et du coaching digital

Un autre impact majeur de la technologie c’est l’essor des formations en ligne. Des plateformes de e-learning telles que Coursera, Udemy, Système.io ou Teachable offrent l’opportunité aux individus de concevoir et commercialiser leurs propres cours. C’est ainsi qu’un expert juridique pourra par exemple créer des formations en rédaction des actes juridiques, notariat, et bien d’autres.

Le coaching digital bat également son plein. Des professionnels peuvent alors mettre à disposition leur savoir-faire via Zoom, Teams, WhatsApp et même LinkedIn. Tout ceci sans budget ni logistique élevés.

Les risques et les dérives

Bien entendu, cette évolution n’est pas que rose. En effet, les employés des plateformes n’ont pas toujours des contrats stables, pour ceux qui en ont d’ailleurs. Conséquence : pas de couverture sociale, mais forte pression de performance, etc.

De plus, les algorithmes des réseaux sociaux peuvent créer une dépendance à la visibilité, où le succès dépend parfois plus de la chance que de la qualité du travail. Enfin, la saturation de certains marchés (coaching, formation, freelancing) exige une différenciation constante et une forte capacité d’adaptation.

Conclusion

Pour finir, les médias sociaux et la technologie sont venus redéfinir la manière de se faire des revenus. L’entrepreneuriat n’est plus un mythe, tout le monde peut désormais y accéder et transformer ainsi ses passions en revenus. En soutien, les intelligences artificielles viennent renforcer cette dynamique pour une meilleure productivité. Toutefois, cette révolution présente également des risques dont il faut tenir compte, à savoir la précarité, la surcharge et l’instabilité.

Une meilleure alternative : l’hybridation ! Il ne s’agit donc pas d’un remplacement total des métiers traditionnels, mais plutôt d’un enrichissement et d’une hybridation des modèles existants. Beaucoup choisissent désormais une activité principale stable (salariat) complétée par des revenus secondaires via les médias sociaux ou le freelancing. Mais pour prospérer dans cet écosystème et suivre cette nouvelle tendance, vous devez vous adapter et vous moderniser.