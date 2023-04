Médias : internet ou télévision, qu’ont préféré les Algériens en 2022 ?

Kandar, le leader mondial de la data, a publié une revue concernant la consommation des médias du Maghreb pour l’année 2022. L’étude a été réalisée sur un échantillon de 5111 personnes et couvre 12 métropoles régionales des trois pays. 15 millions d’habitants âgés de plus de 15 ans sont concernés.

La majorité des algériens (92%) se posent quotidiennement devant la télévision. 74% affirment utiliser d’une façon quotidienne internet et au rythme de 2h15 par individu par jour. La radio et les journaux sont quant à eux loin derrière les deux premiers outils cités en haut. 19% écoutent quotidiennement la radio et on note 8% seulement de lecteurs.

Les 3 chaines de télévision avec le plus d’audience sont : Samira Tv, Ennahar Tv et Bein Sport. Ils sont talonnés de prêt par Echourouk Tv et la troisième chaine de la télévision nationale.

Le rapport note que chaque jour, 58% des algériens regardent au moins une chaine algérienne. 32% regardent une chaine du groupe MBC et 8% s’intéressent quotidiennement à une chaine d’information internationale.

Les algériens utilisent le plus internet au Maghreb

Le Maghreb compte une population connectée à Internet en forte croissance. 70% des personnes âgées de 15 ans et plus se connectant quotidiennement pendant 2 heures en moyenne.

La Tunisie et l’Algérie ont les taux de connexion les plus élevés, tandis que le Maroc est légèrement en retrait. 79% de la population du Maghreb possède des comptes sur réseaux sociaux. On note que Facebook et WhatsApp sont les plates-formes les plus populaires.

Les internautes du Maghreb passent la plupart de leur temps sur les réseaux sociaux et la messagerie instantanée, tandis que 62% d’entre eux regardent des vidéos sur YouTube chaque semaine.

En comparaison aux marocains et aux tunisiens, les algériens sont de plus adeptes à la télévision, à internet et à la lecture des journaux.