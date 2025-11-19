Media Star 2025 : Ooredoo couronne l’excellence journalistique à l’ère de l’IA

Dans une atmosphère alliant prestige et innovation, Ooredoo a organisé, dans la soirée du mardi 18 novembre 2025, la cérémonie de remise des prix de la 18ᵉ édition du célèbre concours « Media Star » et de la 2ᵉ édition du concours estudiantin « Étoile Montante ». L’événement, tenu à l’hôtel Sheraton d’Alger, a mis en lumière le rôle crucial de l’Intelligence Artificielle dans la transformation digitale de l’Algérie.

C’est en présence de Madame la Ministre de la Culture et des Arts, Dr. Malika Bendouda, ainsi que d’un parterre de personnalités éminentes, d’experts en technologie et de directeurs de médias, que s’est déroulée cette grande fête de la presse algérienne. Accueillis par M. Roni Tohme, Directeur Général de Ooredoo, les invités ont assisté à la consécration des meilleures productions journalistiques de l’année.

L’IA et la transformation digitale au cœur des débats

Pour cette édition 2025, Ooredoo a choisi une thématique résolument tournée vers l’avenir : « La Transformation Digitale en Algérie à l’ère de l’Intelligence Artificielle : défis, enjeux et perspectives ».

Sous la supervision de jurys experts — présidés respectivement par M. Younes Grar pour « Media Star » et Mme Nadia Labidi Cherabi pour « Étoile Montante » — les travaux ont été évalués sur leur pertinence et leur qualité. Les présidents des jurys ont salué le niveau d’objectivité des délibérations et la richesse des contributions, qui reflètent une prise de conscience aiguë des enjeux numériques actuels.

Media Star : Découvrez les lauréats de la 18ᵉ édition !

Véritable institution depuis son lancement en 2007, le concours Media Star a vu la participation de 158 journalistes cette année. Douze d’entre eux se sont distingués, repartant avec des trophées et des récompenses financières conséquentes (500 000 DA pour le 1ᵉʳ prix, 300 000 DA pour le 2ᵉ et 200 000 DA pour le 3ᵉ).

Voici le palmarès par catégorie :

Presse Écrite : Le premier prix a été décroché par Nadia Slimani ( Echorouk El Yaoumi ), suivie de Djamel Eddine Hank ( El Heddaf El Djadid ) et Imen Kimouche ( Echourouk El Yaoumi ).

Médias Électroniques : Abdelkader Boumataa ( InterNews ) s’adjuge la première place, devant Fadel Zoubir ( Ana Algeria ) et Sourour Boumezber ( Tadamsa News ).

Programmes Radiophoniques : L’excellence régionale a été primée avec Manel Gourmat ( Radio Guelma ) en première position, suivie de Hinda Toubal ( Radio Nationale Chaine 1 ) et Dendani Abderrezak ( Radio Bordj Bou Arreridj ).

Programmes Télévisuels : Imane Tebib (Ennahar TV) remporte le premier prix. Les frères Zoheir et Omar Boudi (Echorouk TV) et Zaayoun Hafsa (Ennahar TV) complètent le podium.

« Étoile Montante » : Un pont vers l’avenir

Confirmant sa volonté de soutenir la relève, Ooredoo a également récompensé les étudiants en sciences de l’information via la 2ᵉ édition du concours « Étoile Montante ». Sur une soixantaine de participants, neuf étudiants talentueux ont été primés, recevant des équipements technologiques de pointe (laptops et tablettes) pour soutenir leur parcours académique et professionnel.

D’ailleurs, cette initiative vise à créer un lien intergénérationnel et à encourager l’émergence d’une nouvelle élite médiatique capable de maîtriser les outils de demain.

L’engagement continu d’Ooredoo

Dans son allocution, le Directeur Général de Ooredoo Algérie, M. Roni Tohme, a souligné l’harmonie entre l’expérience du « Media Star » et la fougue de « l’Étoile Montante ».

« En choisissant l’intelligence artificielle comme thématique de cette édition, nous souhaitons encourager une réflexion approfondie sur l’avenir du pays à l’ère du numérique. Ooredoo réaffirme avec fierté son soutien indéfectible à un journalisme de qualité, novateur et tourné vers l’avenir », a-t-il déclaré.

Avec plus de 80 sessions de formation organisées par son Club de Presse depuis 2006, l’opérateur de téléphonie mobile continue de se positionner comme un partenaire majeur du développement du paysage médiatique national.