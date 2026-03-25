Medgaz à plein régime : Alger et Madrid scellent la fin du froid polaire

À l’occasion de la visite de José Manuel Albares à Alger, l’Algérie s’apprête à augmenter ses livraisons de gaz via le pipeline Medgaz. Un geste fort qui, selon les révélations du média espagnol The Objective, marque le retour au pragmatisme après deux ans de froid polaire.

Le signal est clair : l’Algérie est prête à redevenir le partenaire énergétique privilégié de la péninsule ibérique. D’après les informations rapportées par The Objective, Alger devrait officialiser ce jeudi une hausse significative des volumes de gaz naturel transitant par le gazoduc Medgaz.

Le quotidien ibérique précise que les flux quotidiens passeraient de 28 à 32 millions de mètres cubes, soit une progression de 12,5 %. Ce coup d’accélérateur permet à l’infrastructure d’atteindre quasiment sa capacité maximale, sécurisant ainsi l’approvisionnement espagnol face à la volatilité des marchés.

Énergie : L’Algérie redevient le premier partenaire de l’Espagne

Cette décision dépasse le simple cadre commercial. Comme le souligne la même source, Alger entend saluer la posture diplomatique de Madrid sur les dossiers brûlants du Moyen-Orient, notamment les crises à Gaza et en Iran.

L’analyse publiée par le journal rappelle que le gaz acheminé par pipeline reste bien plus compétitif que le gaz naturel liquéfié (GNL) américain, dont les tarifs ont récemment bondi de 20 % sur l’indice TTF néerlandais.

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Longtemps leader incontesté, l’Algérie avait vu sa position de premier fournisseur de l’Espagne ravie par les États-Unis. Une situation que The Objective lie directement à la crise diplomatique passée. L’ouverture des vannes du Medgaz apparaît donc comme une manœuvre stratégique pour regagner du terrain.

Manuel Albares en visite officielle à Alger et Oran

Cette dynamique de normalisation trouvera son prolongement concret dès ce jeudi avec la visite officielle de José Manuel Albares en Algérie. Le chef de la diplomatie espagnole se rendra à Alger, puis à Oran, pour une série de rencontres de haut niveau visant à sceller ce « réchauffement » après deux ans de tensions.

Au-delà de la symbolique, ce déplacement, relayé par le journal El Independiente, a pour objectif de transformer le pragmatisme énergétique en un partenariat stratégique multidimensionnel. Si la sécurisation de l’approvisionnement gazier reste la priorité de Madrid, les discussions devraient également s’étendre au rétablissement plein et entier des échanges commerciaux et à la coopération sécuritaire en Méditerranée.

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En choisissant de faire escale à Oran, point de départ stratégique de nombreuses infrastructures énergétiques, Manuel Albares réaffirme que pour l’Espagne, l’Algérie n’est pas seulement un voisin, mais le pilier central de sa sécurité énergétique dans un contexte mondial instable.